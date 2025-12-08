黃國倫犯錯被老婆要求寫悔過書 寇乃馨：怕他不知道錯在哪裡

黃國倫與老婆寇乃馨一起上節目錄影。（中天提供）

黃國倫、寇乃馨夫妻日前上中天《綜藝OK啦》錄影，節目中透露只要犯錯就會被老婆寇乃馨要求寫悔過書：「乃馨就是一個小女生，她喜歡可愛、幼稚的東西，有天她跟我吵完架，要求我寫悔過書，我說打簡訊可不可以？她說不行，要手寫才有誠意。」寇乃馨也解釋：「因為我很怕他不知道錯在哪裡，這樣下次就會犯同樣的錯、傷同樣的心。」但她覺得這也是專屬兩人的甜蜜互動：「我們家的悔過書厚厚一疊，但讓我感動的是他願意放下驕傲，為了讓我開心做這種事，其實我也知道這很傻，可是就是這種傻，讓我覺得是我們耍甜蜜的方法。」

黃國倫很感激寇乃馨總是無條件支持他：「乃馨為我做了非常多，我人生第一個售票演唱會就去挑戰鳥巢，那時候沒人看好，原本找好的贊助商、主辦方都跑掉，因為鳥巢太大了，整個費用大概要2千3百多萬人民幣。」這金額頓時讓在場來賓覺得震驚，同時也好奇最後的結果？寇乃馨幫忙補充：「我們就兩個人的錢湊一湊、全部砸下去，國倫說萬一賠了怎麼辦？我就說那我們就賣房子，不過當天有8成滿，讓我很感動，但黃國倫是完美主義者，他還是覺得有做得不夠好的地方。」

因此寇乃馨精心製作立體卡片鼓勵他，讓黃國倫超感動：「我一看到就飆淚，每張相片、卡片都是她自己印、自己寫，她用了兩個月的時間把鳥巢所有美好都記錄下來，就希望我能開心。」

