黃國倫犯錯被要求寫悔過書！寇乃馨解釋 「怕他不知道錯在哪」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
中天綜合台節目《綜藝OK啦》10日晚間9點播出「風不平浪不靜的演藝圈，你們的婚姻還撐得下去嗎」，藝人黃國倫透露，只要犯錯就會被老婆寇乃馨要求寫悔過書，「乃馨就是一個小女生，她喜歡可愛、幼稚的東西，有天她跟我吵完架，要求我寫悔過書，我說打簡訊可不可以？她說不行，要手寫才有誠意。」寇乃馨也解釋，「因為我很怕他不知道錯在哪裡，這樣下次就會犯同樣的錯、傷同樣的心。」
不過，寇乃馨覺得這是專屬兩人的甜蜜互動，「我們家的悔過書厚厚一疊，但讓我感動的是他願意放下驕傲，為了讓我開心做這種事，其實我也知道這很傻，可是就是這種傻，讓我覺得是我們耍甜蜜的方法。」而黃國倫很感激寇乃馨總是無條件支持他，「乃馨為我做了非常多，我人生第一個售票演唱會就去挑戰鳥巢，那時候沒人看好，原本找好的贊助商、主辦方都跑掉，因為鳥巢太大了，整個費用大概要2300多萬人民幣。」這金額頓時讓在場來賓覺得震驚，同時也好奇最後的結果。
對此，寇乃馨補充，「我們就兩個人的錢湊一湊、全部砸下去，國倫說萬一賠了怎麼辦？我就說那我們就賣房子，不過當天有8成滿，讓我很感動，但黃國倫是完美主義者，他還是覺得有做得不夠好的地方。」寇乃馨精心製作立體卡片鼓勵他，讓黃國倫超感動，「我一看到就飆淚，每張相片、卡片都是她自己印、自己寫，她用了兩個月的時間把鳥巢所有美好都記錄下來，就希望我能開心。」
