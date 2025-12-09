黃國倫犯錯要寫悔過書 寇乃馨自認甜蜜互動：怕他不知道錯在哪
藝人黃國倫和寇乃馨上中天綜合台《綜藝OK啦》，黃國倫透露只要犯錯就會被老婆要求寫悔過書：「乃馨就是一個小女生，她喜歡可愛、幼稚的東西，有天她跟我吵完架，要求我寫悔過書，我說打簡訊可不可以？她說不行，要手寫才有誠意。」對此，寇乃馨解釋：「因為我很怕他不知道錯在哪裡，這樣下次就會犯同樣的錯、傷同樣的心。」覺得這也是專屬兩人的甜蜜互動。
寇乃馨說：「我們家的悔過書厚厚一疊，但讓我感動的是他願意放下驕傲，為了讓我開心做這種事，其實我也知道這很傻，可是就是這種傻，讓我覺得是我們耍甜蜜的方法。」黃國倫也感激老婆總是無條件支持他：「乃馨為我做了非常多，我人生第一個售票演唱會就去挑戰鳥巢，那時候沒人看好，原本找好的贊助商、主辦方都跑掉，因為鳥巢太大了，整個費用大概要2千3百多萬人民幣。」
這金額頓時讓在場來賓覺得震驚，同時也好奇最後的結果？寇乃馨幫忙補充：「我們就兩個人的錢湊一湊、全部砸下去，國倫說萬一賠了怎麼辦？我就說那我們就賣房子，不過當天有8成滿，讓我很感動，但黃國倫是完美主義者，他還是覺得有做得不夠好的地方。」因此寇乃馨精心製作立體卡片鼓勵他，讓黃國倫超感動：「我一看到就飆淚，每張相片、卡片都是她自己印、自己寫，她用了兩個月的時間把鳥巢所有美好都記錄下來，就希望我能開心。」
哈孝遠也誇讚老婆瑄瑄超體貼：「我最近幾個月因為體重的關係，身體真的沒有很好，醫生也說我再不減肥就會有很多問題出來，從那時候開始，瑄瑄每天幫我做健康早餐，就連她飛長途航班回來都早上5點了，還先送兒子上學，再去買食材做早餐給我吃，這我一直放在心裡，很感動。」話才剛說完，瑄瑄就眼淚潰堤，正當全場來賓以為她是聽了哈孝遠的告白而覺得感動時，瑄瑄卻說：「我飛那麼累，你為什麼不送小孩上學？」話一出讓全場來賓傻眼。
哈孝遠還透露有件事瞞著瑄瑄很多年：「結婚時講好聘金跟嫁妝兩免，但有天岳母拿了1張66萬的支票給我說『不好意思，數字沒有很多，但就是我的一點心意』，我當下就拿去銀行兌現。」瑄瑄聽了震驚到說不出話，哈孝遠又接著說：「妳也不用難過，妳也有享受到，就是之前妳生日時，我買的精品零錢包，退稅完大概2萬6，妳當時很開心地跟我說了無數次謝謝，但其實妳可以去謝謝媽媽。」瑄瑄聽完氣到不行：「我就想說他怎麼突然送我一個零錢包，自己還買了一個很厲害的手錶。」她也逼問哈孝遠手錶的價格，他則尷尬回應：「大概60幾萬，就剩下的錢剛好花完。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《綜藝OK啦》。
