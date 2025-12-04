黃國倫秀出「體內排出結石」 寇乃馨：整個馬桶都是血

黃國倫、寇乃馨4日出席與佳音教會共同主辦「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，黃國倫一直有腎結石的困擾，受訪時他再度聊起此事，他表示疼痛程度跟分娩差不多，他甚至把結石帶到現場，拿出來給大家看長期困擾他的頑石。

寇乃馨、黃國倫聊結石。（圖／2025聖誕文化藝術嘉年華）

黃國倫之前就透露過，他有腎結石的問題，之前赴加拿大工作時復發，他痛到在廁所待了2個小時，當下他只能一邊灌水一邊禱告，寇乃馨直接曝慘況，「整個馬桶都是血」，老公在廁所內禱告，她則守在門口為老公禱告，所幸後來有排出4顆小石子，才緩結了疼痛，黃國倫現場拿出了結石，展現給所有人看。

耶誕活動每天都有超強主持群接棒上陣，包括李明依、廖偉凡、寇乃馨、紀寶如等綜藝界一哥一姐以及阿Ben、徐小可夫妻檔、逸祥；還有專業主播組李晶玉、舒夢蘭、何戎、邱沁宜、拉娃谷幸輪流控場，集合歌手演唱、原住民豐年祭、街頭舞蹈等，精彩可期。