黃國倫腎結石發作！寇乃馨驚喊「馬桶都是血」現場掏4顆結石

黃國倫先前到加拿大時腎結石發作。（圖／東森娛樂）





演藝圈知名夫妻檔黃國倫、寇乃馨攜手佳音教會舉辦「2025聖誕文化藝術嘉年華」，今（4）日率多位圈內好友出席記者會。黃國倫也在現場透露，自己從大學起便受腎結石困擾，當時痛了7天7夜，只能靠施打嗎啡止痛，更當場展示先前排出的4顆結石。

寇乃馨憶起當時的情景表示，黃國倫第二次腎結石發作時，到醫院照X光，但醫生告知結石大到要手術，讓他立馬嚇壞，後來他坐在馬桶上半信半疑的進行第一次禱告，最後成功排出像「花生米粒」的結石。

寇乃馨與黃國倫結婚多年，感情依舊相當甜蜜。（圖／東森娛樂）

如今過了30年，黃國倫透露，日前到加拿大時，他的腎結石又不幸發作，沒辦法排尿，只能不斷跟寇乃馨說「你快給我水！給我水！」最後在不斷喝水、不斷禱告，並在廁所奮戰2個小時後，終於成功將結石排出。

寇乃馨提到，「我是親眼看他那顆石頭還血淋淋地被挖出來，因為整個馬桶都是血。你知道腎結石是從輸尿管排出來，非常痛。」接著更當場展現黃國倫當時排出的4顆石頭，讓現場一陣驚呼。



