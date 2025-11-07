黃國倫要把新家佈置成「迪士尼樂園」 寇乃馨笑稱：自己是永遠的兒童

黃國倫（左起）、寇乃馨、黃小柔、億元資本股份有限公司總經理蔡涵任。SUNDAY HOME提供

國際潮流藝術家居品牌日前進駐松菸誠品生活，攜手迪士尼推出限時快閃展。這是繼香港與曼谷之後的亞洲第三站，以創新設計與跨界藝術合作，展現「傢俱即收藏品」的潮流美學。今（7日）舉辦開幕活動，特別邀請黃國倫與寇乃馨夫妻檔攜手黃小柔歡樂現身，一同共享「把家打造成樂園」的幸福祕訣。

寇乃馨與黃國倫。SUNDAY HOME提供

家居市場愈發重視產品美學與生活體驗，香港與曼谷快閃展皆掀起搶購熱潮，台北站的登場更引發期待。以大家熟悉的好朋友——米奇米妮、唐老鴨、巴斯光年等人氣角色為主軸，讓燈具、矮凳、抱枕、擴香石等家飾不僅兼具實用功能，更成為展現生活態度與收藏品味的象徵。

剛結束美國巡迴演出返臺的黃國倫與寇乃馨，笑說行程中還特地抽空到美國奧克蘭的世界最大迪士尼樂園「朝聖」。寇乃馨笑稱自己是「永遠的兒童」，特別喜歡可愛萌趣的角色與玩具。適逢夫妻倆新家即將完工，這回特地來逛快閃店，也順勢為新居尋找靈感，希望把家佈置成屬於兩人的迪士尼樂園。

黃小柔。SUNDAY HOME提供

從小就超喜愛唐老鴨的黃小柔，活動現場還現場模仿起唐老鴨的招牌聲音，惟妙惟肖的模樣立刻引起全場驚呼與掌聲。身為三寶媽的她笑說，能把陪伴自己長大的好朋友介紹給孩子們、讓他們也成為彼此的好朋友，感覺特別溫暖又幸福。寇乃馨也忍不住感性表示，擁有百年歷史的迪士尼，不僅陪伴大家一起長大，更與時俱進地讓大人與小孩都能找到屬於自己的感動與共鳴。



