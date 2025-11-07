黃國倫、寇乃馨因1事差點「分房睡」 談夫妻間隱私：無知是福

黃國倫與寇乃馨夫妻檔攜手黃小柔出席活動。鄒保祥攝

國際潮流藝術家居品牌日前進駐松菸誠品生活，攜手迪士尼推出限時快閃展。這是繼香港與曼谷之後的亞洲第三站，以創新設計與跨界藝術合作，展現「傢俱即收藏品」的潮流美學。今（7日）舉辦開幕活動，特別邀請黃國倫與寇乃馨夫妻檔攜手黃小柔歡樂現身，一同共享「把家打造成樂園」的幸福祕訣。

黃國倫表示，寇乃馨是一個很喜歡可愛東西的人，家裡不乏Kiki&Lala、小小兵、Jerry Cat、迪士尼等周邊，「然後就是我們家生活在一個玩具的Wonderland」。被問到可以接受另一半跟異性朋友去美國2周以上嗎？黃國倫笑說：「這是哪一招呢？」了解後得知是「粿粿外遇王子的相關時事題」，他說：「我覺得我跟乃馨不太可能會有單獨的朋友，她去玩她的朋友，我玩我朋友。」黃小柔一聽笑說：「為什麼要說玩朋友？可不可以說『出去玩』，不要說玩朋友。」

有關夫妻間的隱私，寇乃馨笑說：「我一直不斷地想要自爆隱私給他看，然後他就一直主導那些事情，他說：『Ignorance is bliss.』」黃國倫正經表示：「無知是一種神賜的祝福。」寇乃馨分享自己的觀點：「我自己覺得信任這件事情呢，它有個度，也就是說我們也不能說因為信任而忽視很多其實明明就很詭異的事情，我就說，如果有一天黃國倫跟我講他要單獨去旅行，我就會覺得很奇怪，就是為什麼你不帶我呢？那如果今天我要跟一群人出去，然後我就跟他說：『你不要問，我不想告訴你。』那就表示我們之間一定有先出問題了，對不對？」

黃國倫跟寇乃馨財務分開，但喜歡互相送禮物，不過觀念比較傳統，大部分出去吃飯男方付錢，寇乃馨補充道：「生日時就要貢獻大禮。」此外，寇乃馨分享自己的夫妻相處之道：「我覺得夫妻兩個人可以不一樣，也可以有個性的差異甚至是有不同的，這種風格但我們就是我們剛才有說我們就說我們的婚姻就是秉持幾個原則，就是欣賞對方的長處、包容對方的短處、擔當對方的難處，因為兩個人總有好或不好的時候，然後創造共同的好處。」黃國倫在旁一聽大讚：「厲害。」

兩人近日要搬新家，寇乃馨從小就想要一個粉紅色的臥房，「我覺得我終於有個粉紅色房間，然後他就死也不肯，他說：『我不要睡在粉紅色的世界裡面，我晚上會睡不著覺。』後來我就跟他講說：『不然那你睡你自己那邊。』他說：『你要為了粉紅色跟我分房？我沒有粉紅色重要嗎？』我說：『嗯。』」但是後來黃國倫妥協了。



