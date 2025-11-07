黃國倫、寇乃馨砸2億築愛巢 160坪豪宅「臥室全粉紅」

黃小柔(左起)、寇乃馨、黃國倫今出席家居品牌活動。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕寇乃馨與黃國倫夫妻今出席家居品牌活動，大方分享剛裝潢完成的夢幻新家。這棟位於南港、總坪數達160坪的豪宅，是兩戶打通而成，裝潢砸下8位數經費、總價逾2億元。寇乃馨笑說：「一半是我的夢幻空間，一半是老公的古董吉他房。」

寇乃馨(左)、黃國倫談及近日砸下2億多買下新房。(記者侯家瑜攝)

被問到主臥配色時，寇乃馨開心透露：「我們的主臥是粉紅色，這是我的夢想！」她笑說老公最後還是妥協，現在連更衣室也都是粉紅色。黃國倫則甜蜜回應：「老婆辛苦了一輩子，她值得，我就閉上眼睛就好。」展現滿滿寵妻愛意。

談及婚姻之道，寇乃馨說：「夫妻可以不一樣，個性也可以有差異，重點是學會欣賞對方的優點、包容缺點，並擔當對方的難處。」黃國倫也附和：「夫妻就是同心啦！」而寇乃馨最後也忍不住吐嘈老公有臉盲：「我們結婚16年，他到現在還是會認不出，或是叫錯我親戚名字，連我舅媽都認不出來！」

