黃國倫、寇乃馨2億新居落成！花千萬裝潢 因「這事」險分房

黃國倫與寇乃馨斥資2億的新居近日落成。（圖／記者沈芳宇攝）





藝人黃國倫與寇乃馨結婚16年，夫妻感情相當甜蜜，日前兩人一同到美國進行音樂巡迴分享，愛妻的黃國倫特意在最後一天安排迪士尼樂園行程，無奈因為來回奔波過於勞累，夫妻倆直到傍晚6點才入園看煙火，而近日剛完成新家裝潢的兩人，今（6）日與藝人黃小柔一同出席家居品牌快閃活動，大方談及新家。

黃國倫、寇乃馨日前買下2戶位於南港區市價兩億以上的豪宅，夫妻倆將兩戶打通，花2年時間裝潢總坪數約160坪的新家，光是裝潢就花費8位數，可見相當用心黃國倫笑說，一邊是寇乃馨的玩具城，一邊是自己的吉他博物館，夫妻倆各自擁有彼此愛好的區域，相當幸福。

黃國倫無奈透露與寇乃馨的主臥房是粉紅色的。（圖／記者沈芳宇攝）

不過，黃國倫也抱怨表示，為了滿足寇乃馨的童趣，兩人的主臥房是粉紅色的，讓他進去之後差點崩潰，還為此跟寇乃馨鬧了一下，最後寇乃馨提議讓他自己睡，黃國倫又說，「你要為了粉紅色跟我分房？我沒有粉紅色重要嗎？」又想到老婆辛苦一輩子，值得擁有一間夢想的房子後妥協，「反正我進到臥房，我就把眼睛閉著就可以了」。

寇乃馨笑說，不僅主臥是粉紅色的，就連更衣室也漆成粉藍色的風格，她也提及夫妻倆婚姻生活秉持著「欣賞對方的長處、包容對方的短處、擔當對方的難處、創造共同的好處」4大原則，才造就彼此幸福的生活，而黃國倫也爆料，因為自己沒辦法用寇乃馨位於主臥的廁所，「半夜起來尿尿就只能用外面的廁所，但要走一陣子」，瞬間被在場笑虧「你想要表達什麼？你上廁所要叫車嗎？」



