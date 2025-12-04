黃國倫「腎結石發作」待廁所2小時狂灌水 寇乃馨目睹「馬桶全血」

寇乃馨、黃國倫出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。潘佳琪攝

演藝圈知名夫妻檔黃國倫、寇乃馨4日攜手出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，並率多位圈內好友出席。黃國倫在現場透露，自己長年受腎結石困擾，更當場展示先前排出的 4 顆結石。他的愛妻寇乃馨則分享了驚險的目睹經歷，直言腎結石發作時「整個馬桶都是血」。

大學時痛到打嗎啡 腎結石纏身 30 年

黃國倫表示，他從大學時期便開始受腎結石所苦，當時曾痛了整整 7 天 7 夜，只能靠施打嗎啡才能有效止痛。儘管接受了治療，但腎結石仍像不定時炸彈般纏身超過 30 年。寇乃馨回憶起黃國倫第二次結石發作的場景，當時送醫照 X 光，醫生告知結石太大需要手術，讓黃國倫當場嚇壞。不過，他在坐在馬桶上進行第一次禱告後，最後竟成功排出了一顆像「花生米粒」大小的結石。

黃國倫先前飽受腎結石困擾。潘佳琪攝

加拿大驚魂記 廁所苦戰兩小時成功排出

黃國倫接著透露，日前他與寇乃馨在加拿大時，腎結石不幸再度發作，導致他一度無法排尿，只能焦急地不斷向寇乃馨喊：「你快給我水！給我水！」在持續不斷地大量喝水與禱告下，黃國倫在廁所裡「奮戰了 2 個小時」，最終才成功將結石排出。

寇乃馨親眼目睹驚悚畫面 馬桶全是血

談及這次的驚魂過程，寇乃馨心有餘悸地表示：「我是親眼看他那顆石頭還血淋淋地被挖出來，因為整個馬桶都是血。你知道腎結石是從輸尿管排出來，非常痛。」她強調了腎結石發作時的劇烈疼痛。隨後，寇乃馨更當場展現了黃國倫排出的 4 顆結石，讓現場所有媒體和嘉賓都發出一陣驚呼，可見結石之大與過程之艱辛。



