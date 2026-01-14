黃國昌下周與國防部開秘密會議！王義川疑惑「這1事」！

論壇中心／郭芳瑜報導

民眾黨主席黃國昌自美國返台後，開記者會表示，從美國回台之後，他反對1.25兆國防特別預算的決心只有更強烈，並預告下周國防部可能會以秘密會議方式報告細項。民進黨立法委員王義川在《台灣最前線》節目中指出，這個會議應該只有國防部跟外交及國防委員會召委王定宇知道，黃國昌是怎麼知道的。

黃國昌稱1.25兆國防特別預算中，有相當高比例與對美軍事採購無關，中間是不是有私吞，並預告下周參加完秘密會議後，民眾黨團將會自提版本，下周也不會支持讓行政院版付委。王義川表示，在黃國昌開記者會的時候，他去問了召委王定宇，是否真的有這個會議，「連王定宇都嚇一跳」，當時還沒發會議通知，正常來講，應該只有王定宇跟國防部知道這件事，「黃國昌怎麼知道」。

廣告 廣告

王義川也說明，國防經費分三大類，一是買武器、二是維修武器的費用、三是人事費，「總不能說買武器都不會用」，所以美國說買武器加起來約3000億，指的是純武器的費用，不用衍生出那麼多奇怪的故事。

原文出處：黃國昌預告下周與國防部開秘密會議！王義川提1疑問：會議通知未發怎知情？

更多民視新聞報導

柯推佩琪、國昌選雙北逼談藍白合？簡舒培：所有人都是工具！

美關注白１事？昌赴美從實招來？回台會辦正事？

伊朗會成委內瑞拉2.0？王瑞德推估川普將「先做1事」！

