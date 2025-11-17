黃國昌下月赴東吳演講引網友吐槽 四叉貓幫擬答：這什麼白癡問題？

網紅四叉貓。 圖：取自四叉貓臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌本月20日將在政治大學政治系學會邀請下，前往政大演講。而東吳大學政治系與社會系學會昨（16）日也公布，黃國昌將在下月3日前往東吳大學以「社會運動的下一步 走進體制的抗爭者」為題演講。貼文一出立刻引起學生與網友吐槽「請鬼拿藥單」，而四叉貓也發文幫黃國昌擬好回答，如「我太太非常不高興」、「這是什麼白癡問題」等，引發熱議。

東吳系學會活動貼文指出，講座將邀請黃國昌蒞臨現場，講述街頭運動與政黨政治的交互影響，從抗議者到被抗議者的身份轉變，應該如何去適應與貫徹自己的理念作風，「我們都期待在這次的講座裡一同尋求解答」，系學會並表示，活動開放系外人士參與。

然而貼文一出，立刻引來網友留言狠酸：「本次活動不開放Q&A，僅開放Q&B」、「如何貫徹自己的理念作風？A:養狗仔」、「問問題會問A答B嗎」、「請鬼拆藥單。他要分享什麼？怎麼背棄學運夥伴，投靠國民黨？還是如何成為傅崐萁身邊忠實的附庸？」、「黃國昌最近一直進校園演講，司馬昭之心」。東吳政治系副教授陳方隅也留言稱「大家想必都準備好要提問了吧！」

四叉貓也在社群上分享此活動，並寫下：「下個月黃國昌要去東吳大學演講，這次黃國昌會怎麼回答學生們的提問呢？」而他接續替黃國昌「擬答」，如「我太太非常不高興，她要我根本不要回應」、「這種沒有事實基礎的人格毀滅大可不必」、「這是什麼白癡問題」、「這是什麼科幻小說？鏡週刊道歉」、「太離譜了，賴清德下台」等。

