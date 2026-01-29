黃國昌下一步！ 新北市競選總部2/1成立

民眾黨主席黃國昌。李政龍攝



民眾黨主席黃國昌，即將在1月31日卸下立委職務，他的下一步已經確定，就是要代表民眾黨參選新北市長。黃國昌今天（1／29）晚間發文表示，周日（2／1）將舉行競選總部成立大會，地點選在新北市新莊區化成路445號。

黃國昌今天晚間發文表示「零貳零壹 不見不散」，更說「我希望這裡不只是競選總部，而是帶給市民朋友們歡笑與快樂的希望園地。」

黃國昌說，一個月前，他在直播上跟大家「開箱」找到的競選總部。感謝這段時間以來每一位捐贈物資、投注時間來幫忙的好朋友們，因為有你們，讓他心中的希望園地，能夠在這麼短的時間當中完成。

黃國昌也發出邀約，他說這個星期天早上10點，新北市長競選總部即將開幕，誠摯邀請每一位好朋友們到場，一起寫下小市民們對這座城市的期望和願景，他來為大家實現。

