黃國昌不捨謝幸恩遭告發多罪 親曝心聲「心疼得不得了」

民眾黨主席黃國昌「養狗仔」醜聞持續延燒，先前媒體踢爆，他疑透過曾任職於《中央社》的記者謝幸恩負責招募人力，對方還以筆名「蕭依依」撰寫獨家新聞。檢調11日首度以被告身分傳喚謝幸恩，經5個多小時複訊後無保請回。對此，黃國昌今（15）日替其打抱不平，直言自己「心疼得不得了」。

黃國昌今日接受政論live直播節目《中午來開匯》專訪，談及謝幸恩遭爆是「狗仔頭」，被告發涉犯《國安法》、《刑法》妨害秘密及背信等罪，他直說「我心疼得不得了」，檢調為了衝著他來，搞到謝幸恩被《中央社》開除，提告其背信罪。

快新聞／不捨謝幸恩捲狗仔案「心疼得不得了」！黃國昌直喊：我聽了快爆炸

接著，黃國昌質疑稱，《中央社》為什麼控告謝幸恩背信？難道做了什麼骯髒事嗎？他又說，《中央社》之所以控告謝幸恩背信，是因為對方任職期間，用化名撰寫獨家新聞，並未在《中央社》發表。

對此，黃國昌直喊「我聽了快要爆炸了」，難道《中央社》可以寫揭弊的獨家新聞嗎？寫了敢刊登嗎？為什麼化名還要被告背信？用這種理由說謝幸恩背信，卻又不講清楚，像她做了什麼爛事一樣，「去外面兼職是她不對，但有必要追殺成這樣嗎？」

