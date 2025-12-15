黃國昌不捨謝幸恩遭約談「心疼的不得了」 林楚茵納悶：你是謝幸恩的誰？

民進黨立委林楚茵質疑，謝幸恩遭約談讓黃國昌心疼的不得了，黃國昌是謝幸恩的誰？（資料照片／袁維駿攝）

檢調持續追查民眾黨主席黃國昌涉派狗仔跟監政敵，《中央社》前記者謝幸恩因擔任狗仔頭被告發涉妨害秘密及背信、違反國安法罪嫌，謝11日首度遭北檢約談。未料，黃國昌今天（15日）受訪時竟稱，「謝幸恩讓我心疼的不得了」，讓民進黨立委林楚茵質疑，《中央社》有逼謝幸恩當狗仔跟監立法委員嗎？黃國昌是謝幸恩的誰？

黃國昌今天中午接受網路節目《中午來開匯》專訪時，談及謝幸恩因狗仔案遭北檢約談時稱，「謝幸恩讓我心疼的不得了」，檢調為了衝著他來，搞到謝幸恩被《中央社》開除還被告背信，自己聽了整個快要爆炸了。

對此，林楚茵質疑，謝幸恩好好記者不當，卻要當狗仔，還用法務部地址租車位跟監自己，不好好面對司法，鬼扯什麼政治迫害，「我才是被跟監的被害人」。

林楚茵追問，《中央社》有逼謝幸恩當狗仔跟監立法委員嗎？《中央社》給她薪水是叫她租車位監視政府官員嗎？黃國昌心疼謝幸恩是什麼意思？人民才要心疼納稅錢被浪費，《中央社》記者領的薪水是人民納稅錢，結果謝幸恩不認真跑新聞竟然去當狗仔，幫租賃車租車位在民宅地下室，哪個正派記者會這樣跑新聞？「騙我沒當過記者嗎？我當記者時你還在媽媽十塊錢！」

林楚茵也酸，至於黃國昌說「心疼到爆炸」，要爆炸也是自己媽媽才要炸裂，「我媽超心疼我下班之後，戴眼鏡穿短褲拖鞋倒垃圾時，披頭散髮還要被狗仔偷拍，害我現在倒垃圾都要化全妝加穿套裝才敢出門，好意思講心疼到快要爆炸？你黃國昌是謝幸恩的誰啊？」



