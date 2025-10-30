黃國昌不排斥見習近平、邀吃雞排 陸委會提醒：不急著表態

黃國昌（左）想邀習近平吃雞排，梁文傑（右）表示不要太倉促表態。（資料畫面、翻攝自陸委會YT）

民眾黨主席黃國昌今（30日）接受廣播專訪時表示，民眾黨不排斥與中國國家主席習近平見面，並說：「總統賴清德都可以想邀習近平喝珍奶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑認為，不需要過於倉促表態。

黃國昌今日接受廣播專訪時被問及是否願意與習近平見面時，他表示，只要有善意溝通或對話的機會，民眾黨從不排斥，不過，他也坦言個人立場尷尬，「因為我還在黑名單上」但他認為不應故步自封、自我設限，「賴清德都可以想邀習近平喝珍奶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

對此，梁文傑在例行記者會上表示，不確定黃國昌目前是否仍列黑名單，並提到，黃的岳父母曾在中國投資，過去被國台辦證實過相關情況，他強調，中共已明確未來要走「愛國者治台」政策，也就是對中共效忠的人，「如果你見到習近平，表示你是被認可過的這類人士」，因此他認為不需要太急著倉促去表態。





