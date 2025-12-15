黃國昌不敢提倒閣？周軒揭他怕「這事」發生 批：法盲少假鬼假怪

即時中心／梁博超報導

藍白聯手通過修惡版《財劃法》，行政院提出覆議案更於本月5日遭立院否決，傳出府院高層定調「不副署、不公布」，預料今（15）日將亮牌，然而在野陣營卻批評獨裁、違憲；綠營和支持者對此回嗆「有種就提倒閣」，民眾黨主席黃國昌昨被媒體問到時，竟反問「確定卓榮泰會下台嗎？」對此，政治工作者周軒直批黃國昌根本法盲，是擔心總統解散立院重選，被迫提早從立院畢業吧？「少在那邊假鬼假怪。」

若府院真「不副署、不公布」財劃法修正案，黃國昌昨日受訪時被問到，民眾黨方面會用什麼樣的行為抵制？黃國昌則稱當前已不是單純是否副署、是否執行的技術問題，而是執政者「選擇性守法、選擇性執行法律」，嚴重衝擊台灣法治與民主憲政。對於綠營和支持者回嗆「有種就提倒閣」，黃國昌則反問，行政院長本身都不守憲、不守法了，「倒閣了確定就會下台嗎？」

廣告 廣告

政治工作者周軒對此直批黃國昌，根本就是「法盲」！他表示，《憲法增修條文》第3條第2項第3款規定，「立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院。」

周軒強調，立院光是國民黨團一黨就過半了，再加上民眾黨8票，民進黨黨團連「含扣」的機會都沒有，卓院長只能乖乖走人。他質疑，「你黃國昌是怕萬一賴總統解散立法院重選，你提早從立法院畢業吧？少在那邊假鬼假怪！」

原文出處：快新聞／黃國昌不敢提倒閣？周軒揭他怕「這事」 批：法盲少假鬼假怪

更多民視新聞報導

新竹關西清晨現7.3度低溫！白天起將迅速回溫最高26度 留意日夜溫差

反制藍白聯手毀憲、削弱國安 卓揆深夜重話：將善盡「民主憲政守門人」職責

黃國昌竟問「提倒閣卓榮泰就會下台嗎」？律師傻眼直呼：這什麼87問題

