「黃國昌不是挺國防而是卡軍購」汪浩：傷害台灣嚇阻力與國際信任

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例，今（27）天第十度卡關。而民眾黨立法院黨團提出的國防特別預算版本僅列入5項軍購主裝備，並採「一年一審」，國防部示警，該版本嚴重缺乏「國內配合工程」與「後勤設施」，若照此執行，新購武器將面臨「無處存放、無法維修」的窘境。對此，作家汪浩表示，民眾黨主席黃國昌不是在挺國防，而是在卡軍購。

汪浩在臉書發文寫道：「民眾黨團高調自提《軍購特別條例》，表面喊監督，實際卻是系統性卡關。行政院提出1.25兆、分期穩定的軍購方案，民眾黨卻把預算硬砍到4000億，直接少掉近七成，完全無視台海現實與既有對美談判基礎。軍購不是菜市場喊價，更不是在野黨的創作比賽。」

汪浩指出：「更荒謬的是，黃國昌把武器品項與數量寫死在法律條文中，還規定一年一期、每年送立院同意，等同把國防專業交給政治表決，年年製造卡關風險。這不是監督，而是把軍購變成人質。刪除『台灣之盾』與『非紅供應鏈』，弱化戰略方向，政治意圖昭然若揭。」

汪浩痛批：「嘴上說不延宕，行動卻配合國民黨在程序委員會擋案，鎖門後再喊修門，還拿社福法案與國防預算交換，將國安當談判籌碼。黃國昌任期將屆，卻丟出一個不必負責後果的拼裝版本，真正傷害的，是台灣的嚇阻力與國際信任。一句話總結：這不是挺國防條例，而是一部精心設計的『卡軍購條例』。」

