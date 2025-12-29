黃國昌不滿「被賴清德指擁抱習近平」喊告 總統府冷回：在野先回立院做正事

總統府發言人郭雅慧呼籲，面對中國軍演應先內部團結，呼籲在野先回到立法院做正事。（圖／袁維駿攝）

賴清德日前接受專訪時直言，藍白讚賞俄羅斯總統普丁非獨裁者，擁抱中國國家主席習近平，引起民眾黨主席黃國昌不滿，要求賴24小時之內道歉，否則將提告求償。總統府發言人郭雅慧今天（29日）下午受訪時指出，台灣今天面臨中國在台海周邊針對性軍演，面對外部威脅，大家最需要的是內部團結，希望在野回歸正軌，回到立法院先做正事。

總統府今天下午舉行「中華民國115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋」公布記者會，總統府發言人郭雅慧於會後進行媒體聯訪。針對中國對台展開軍演，郭雅慧表示，我國對此表達最嚴厲譴責，今天上午第一時間，總統府立刻向國人報告，表達國安會還有國軍都有即時以及最完整的掌握，行政院也對外公布，包括海巡署、交通部、航空、漁民部分的權益也都有關心，希望能夠確保安全無虞。

郭雅慧指出，中國近幾個月以來，在菲律賓、印太周遭鄰國持續單方挑釁，希望中國能夠即時阻止，不要再有這樣子作為，成為區域和平破壞者的形象，應該回到國際規則秩序上，台灣也會持續跟國際友人一起攜手維護印太的和平、穩定與安全。

媒體追問，國民黨主席鄭麗文上午聲稱，軍演是因為總統賴清德不斷挑釁對岸，是賴總統連累了2300萬國人；另外，民眾黨不滿賴清德在昨天的專訪的時候提到，「藍白就是擁抱習近平黃國昌主席」，要求賴道歉否則要提告。

對此，郭雅慧回應，台灣今天面臨的是中國正在台海周邊進行針對性軍演，此時此刻面對外部威脅，大家最需要的是內部的團結，希望國民黨及民眾黨都回歸到正軌，無論是剛剛所提的政治議題或是政治攻擊，都能夠回到立法院先做正事。

郭雅慧指出，今天已經是12月29日，再過兩天即將迎接新的1年，但是中央政府總預算還躺在立法院當中，這一躺4個多月，至今已經要跨年，還是沒有完成審查。另外，有關站在第一線國軍弟兄姊妹的國防特別條例，也希望能夠在立法院當中獲得部分朝野的支持，這些都很重要，攸關國家未來發展。



