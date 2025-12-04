黃國昌不甩民意？邱明玉驚爆：李有宜民調大贏周曉芸27%

政治中心／劉宇鈞報導

李有宜宣布退出民眾黨，將以學業為主。（圖／翻攝自李有宜臉書）

李有宜近日宣布辭去民眾黨發言人及財務監督委員等職務，並退出民眾黨，全力專注學業，外界推測與空降到地方的黃國昌服務處三重蘆洲區主任周曉芸有關。媒體人邱明玉透露，李有宜在民調上贏過周曉芸27%。

邱明玉3日在節目上表示，根據她拿到最新的消息，李有宜在民調上贏過周曉芸27%，「你知道27%是甚麼意義嗎？就代表李四川（台北市副市長）跟黃國昌（民眾黨主席）的差距，也差不多是差30%以上」。

邱明玉指出，該份民調並未納入其他黨的人選，只有李有宜跟周曉芸互相比，對比的結果，兩人的民調就差27%，所以這很奇怪，明明李贏很多，為何不提名李。

邱明玉直言，當然現在有很多小蔥、小草說，李有宜上次參加選舉在三重蘆洲拿到約8萬4千多張選票，不是靠李自己，而是靠藍白合、靠立法院長韓國瑜、靠前主席柯文哲，不過民調數據顯示，差距就是這麼大。

邱明玉分析，李有宜之所以受到來自民眾黨內的冷暴力，據她了解，是因李擋到民眾黨的財路有關，其中李辭去的財務監督委員，黃國昌當主席後，財務監督委員會的網頁已經下架，李過往在委員會內有提出一個問題，就是質疑人事費為何超過藍綠好幾倍、相關支出費用太高。

