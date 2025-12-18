黃國昌主張廢監院卻要彈劾卓榮泰 綠酸可笑：不敢提不信任案

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。資料照。



針對行政院不副署《財劃法》修正案，藍白今（12/18）上午聯手在立法院司法法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，最終以7票贊成、2票反對通過。民進黨團幹事長鍾佳濱直呼「可笑」，黃國昌不敢面對，當不信任案通過後，可能民眾黨會團滅。

鍾佳濱表示，司法法制委員會在進行委員會，主張廢除監察院、去年砍掉監察院97%預算的黃國昌，居然在司法法制委員會提案要求將卓榮泰移送監察院彈劾，「真的是可笑啊」，口口聲聲要廢除監察院，大砍監察院預算的民眾黨黃國昌，居然要司法法制做成決議，將卓榮泰院長移送監察院彈劾。

鍾佳濱說，擺明著在憲法當中，作為立法院立法委員，本來就可以對於行政院長提起不信任的投票，捨不信任投票而不由，想要透過一個黃國昌要廢止的監察院，去彈劾行政院的官員、行政院院長，只證明了黃國昌不敢面對，當不信任案通過後，可能民眾黨會團滅，因為他們對接下來可能的解散國會重新大選毫無信心，在這裡是荒謬之一。

