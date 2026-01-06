黃國昌主張「藍白基本盤拚到最後再談合」恐釀合作破局？ 侯友宜喊：市民會支持能做事的好人

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

迎戰2026地方大選，國民黨新北市長人選未定，民眾黨主席黃國昌已率先表態要成為「新北最好的選擇」，他近日接受節目專訪時鬆口，藍白基本盤要拚到最後，才能夠再談合作。針對黃國昌主張，是否擔心重演2023年藍白破局？新北市長侯友宜今（6）日強調，市民朋友會支持能做事的好人，侯友宜認為，選舉都是一時的，最重要的是好好拚市政。

侯友宜強調，國民黨有黨的規劃跟機制，他也覺得選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的。（圖／市府提供）

侯友宜強調，國民黨有黨的規劃跟機制，他也覺得選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的；侯友宜呼籲，大家都不用擔心，他會全力以赴，做出有感的建設，市民朋友一定就會支持能做事的這個好人。

黃國昌也在節目專訪中透露，自己和台北市副市長李四川在不同族群各有領先，現階段還是希望各自把基本盤撐大，如果太早走向一對一局面，這優勢將不付存在；黃國昌也說，民眾黨展現的基本態度，就是向民眾推出最強人選。



