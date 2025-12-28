黃國昌人氣縮水？吳靜怡：草仔、蔥仔剩幾株

▲黃國昌人氣慘？直播未破5千，吳靜怡酸：草仔、蔥仔到底有幾株？（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌日前在新莊舉辦為新北應援造勢活動，被視為投入2026新北市長大選的起手式，前黨主席柯文哲也現身力挺。然而，政治評論員吳靜怡發文指出，這場活動無論是在現場還是網路上，人氣似乎大不如前，她觀察黃國昌個人頻道直播數據，演講高潮處人數僅約4700人，與過去動輒破萬甚至十萬的盛況相比，顯得格外冷清。

吳靜怡羅列數據顯示，柯文哲演講時直播人數僅4402人，黃國昌則以4735人略勝一籌，但兩人即便合體，人氣也難回巔峰。她語帶諷刺地表示，「真的草仔、蔥仔到底有幾株？」更質疑是否因為近期國安查緝網軍較兇，才導致部隊縮編，直言人氣下滑的現象已是不爭的事實。

廣告 廣告

此外，吳靜怡針對造勢內容也有看法，柯文哲老實話「青島東路都是黃國昌靈堂」，而黃國昌老實話「不要讓新北市只是回家睡覺的地方」，她超酸「國昌都睡台北市豪宅」。對於黃國昌抱怨綠媒長期抹黑他愛「咆哮」，吳靜怡補刀，這並非綠媒專屬，以前藍媒就常這樣講，直指黃國昌政治光譜雖然變來變去，但唯有「咆哮」始終如一。



在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

柯文哲交保後首助選！黃國昌：給我4年時間讓新北市民驕傲

京華城案交保後首助選！柯文哲感謝黃國昌承擔：讓民眾黨走得更遠

柯文哲站台黃國昌新北造勢！蘇巧慧：一對一選戰「爭取過半認同」