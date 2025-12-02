黃國昌人頭現形？小姨子遭爆上月急解散耘力國際 恐涉滅證

民眾黨主席黃國昌遭爆養狗仔風波持續延燒。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨主席黃國昌遭爆養狗仔風波持續延燒，《鏡週刊》今（2日）再爆支付狗仔薪水的「凱思國際」負責人李麗娟是黃國昌的人頭，凱思甚至還收了臺雅給的2百萬，疑似就是黃質詢個案的回報，同時，一開始注資凱思的「耘力公司」是由黃國昌的小姨子高翬擔任負責人，據傳她在事情曝光後上月20日已悄悄解散公司，若她將耘力的帳冊跟著公司解散一起遭銷毀，恐怕會涉及滅證。

《鏡週刊》今報導，高翬解散耘力公司的原因，不僅為了怕遭台北市政府稽查轉移安親班陣地，且因公司帳冊恐怕會跟著公司解散一起遭銷毀，形同金流滅證，未來進入司法程序，只要以搬家或公司解散等語搪塞，就有冠冕堂皇的理由。此外，週刊發現過去曾在民生東路安親班的部分學生與家長，近來也巧合地進入另一棟大樓，懷疑高翬對外宣稱收掉安親班的說法只是煙霧彈，實際上恐是轉移陣地繼續經營。

廣告 廣告

法界人士向週刊透露，隨著更多證據曝光，李麗娟只是安親班課輔老師，僅是凱思掛名的負責人，發薪水、指揮調度跟拍，完全與她無關，且她跟匯錢的金主毫無聯繫及互動，形同坐實人頭角色。當具有對價的款項一進入凱思國際，行賄動作即已完成，只要這道防火牆被檢調攻破，黃拿錢辦事的貪汙犯行遭定罪指日可待，李麗娟未來也恐淪為貪汙洗錢案的共同被告。

黃國昌面對各界質疑，迄今始終未回答與李麗娟的關係，也不承認和對方認識，反而一再批評外界東拼西湊、瞎子摸象，企圖轉移焦點，但從週刊直擊的畫面顯示，李麗娟與黃家關係極為密切，黃國昌卻始終避重就輕「問Ａ答Ｂ」，迴避外界質疑。

更多太報報導

狗仔案延燒！週刊揭小姨子恐滅證 黃國昌批跟拍無辜孩童：家人一向奉公守法

京華城案將展開言詞辯論 柯文哲：兵分54路搜索賴清德一定更精彩

中國記者逼問「台灣屬於中國」 日外相茂木敏充1句話KO！百萬人讚爆