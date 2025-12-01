黃國昌人頭現形／直擊黃國昌狗仔基地人頭老闆 凱思國際負責人李麗娟現身

凱思國際掛名負責人李麗娟終於曝光，本刊直擊她出門都戴著棒球帽及口罩，加上外套，行徑極為低調。

民眾黨主席黃國昌豢養狗仔的凱思國際公司人頭負責人李麗娟終於曝光！本刊直擊，李麗娟的真實身分，就是原址在北市民生社區安親班的輔導老師，卻被黃國昌安插擔任凱思公司負責人，用以製造斷點；而安親班無照經營遭本刊踢爆後，最近又悄悄搬到仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶，不只李麗娟，包括黃國昌的小姨子高翬及家人，也轉移到這處新陣地。

本刊同時發現，高翬11月下旬火速解散耘力公司，滅證意圖濃烈。隨著黃國昌的人頭曝光、金流異動、高家動作頻頻，檢調已加緊偵辦腳步，要讓犯罪之人無所遁形。

李麗娟在11月30日從住家外出，手上抱著一大包擦手紙巾，送到北市仁愛路的新安親班。

為了證明李麗娟只是人頭，本刊多日守候，終於拍到李的廬山真面目，根據直擊畫面，可以證實她就是黃國昌老婆高翔娘家長期聘雇的安親班老師，專職照顧高家親友的小孩，薪水也是高家給的，雙方聘雇關係穩固、往來密切，黃不可能不認識，先前黃一再託詞迴避、轉移風向，只是更加印證他的狡猾。

本刊直擊，由黃國昌小姨子高翬經營的安親班，已悄悄從北市民生社區轉移陣地至大安區仁愛路四段一處辦公大樓，不只高家姊妹現身新據點，一名頭戴棒球帽、口罩的婦人更是頻繁進出該大樓，打理安親班大小事。知情人士透露：「這名六旬婦人，就是黃國昌及妻子一家人最倚重的李麗娟。」

黃國昌涉及黨狗駭媒醜聞與貪汙風暴擴大延燒，據了解，專案小組近日已密集傳喚多位證人鞏固案情。（鏡報李智為）

本刊調查，李麗娟原在民生東路未立案的安親班工作，該址也是高翬成立耘力國際公司登記的地點，本刊踢爆該處安親班未向北市府立案登記，涉嫌違法後，外界以為高翬緊急關掉安親班，但爆料人士指出：「高翬利用在學校家長會的人脈，招收『黑牌課輔』早就不是祕密，且負責打點安親班大小事的，就是形同家臣的李麗娟。」

