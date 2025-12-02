黃國昌人頭現形／高翬涉違法經營安親班！黃國昌3點聲明 北市府：查到就罰

黃國昌辦公室則強調，親屬一切奉公守法。（鏡報鄒保祥）

民眾黨黃國昌捲入養狗仔風波，本刊揭黃國昌小姨子高翬違法開設安親班，遭踢爆後搬家繼續經營；對此，台北市教育局表示，若確實有違規情事，將依法裁罰。此外，黃國昌辦公室則強調，親屬一切奉公守法。

本刊今（2日）報導，黃國昌豢養狗仔的凱思國際公司人頭負責人李麗娟終於曝光，發現其真實身分就是原址在北市民生社區安親班的輔導老師，卻被黃國昌安插擔任凱思公司負責人，用以製造斷點；而安親班無照經營遭本刊踢爆後，最近又悄悄搬到仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶，不只李麗娟，包括黃國昌的小姨子高翬及家人，也轉移到這處新陣地。

本刊在踢爆原在民生東路的安親班未向北市府立案登記，就在外界以為高翬緊急關閉時，爆料人士指出：「高翬利用在學校家長會的人脈，招收『黑牌課輔』早就不是祕密，且負責打點安親班大小事的，就是形同家臣的李麗娟。」然而新址大樓1樓完全不見任何安親班的招牌，經營模式仍踩到違法紅線的私塾模式，在北市教育局也沒有任何立案資訊。

黃國昌國會辦公室發布3點回應，首先就批《鏡週刊》才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查長期該媒體跟拍孩童所涉犯之法律責任，並遏止此惡行繼續發生。其次，黃國昌親屬一向奉公守法，與非法引入外資注資的鏡傳媒裴偉不同，更稱其胡謅故事、提不出證據。最後，黃國昌已提起告訴，不再隨之起舞，一切到法院講清楚。

據《ETtoday》報導，高翬否認「貴族安親班」，而是親友一起找老師教導小孩做功課。此外，台北市教育局指出，因該大樓樓層眾多，尚無事證確認有涉及兒童課後照顧班，將會持續追蹤，查明有違規情事，將依法裁處。

