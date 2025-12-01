黃國昌人頭現形1／急收民生社區「高檔私塾」 高翬安親班轉戰大安區商辦違法營業

李麗娟工作的新安親班大樓門口，有小學生頻繁進出。圖中人物已變裝處理。

民眾黨立委黃國昌涉嫌利用人頭收賄施壓政府、拿錢辦事的罪證一一浮現，臺雅國際少東及《鏡電視》零元股東陳建平、黃安捷注資凱思國際的金流已確立，黃國昌為這些金主質詢特定個案也是事實，唯一是否涉嫌貪汙的斷點，就是凱思國際負責人李麗娟是不是黃國昌的人頭。經本刊持續2個月深入追查，確認李就是人頭，黃國昌才是凱思國際的實際負責人，錢一旦流入凱思，黃涉嫌貪汙犯行就已完成。

李麗娟近日帶著與黃國昌兒女年齡相近的學生，在放學時段集體背著書包，魚貫進出仁愛路四段這棟混合大樓。知情人士透露，這處大樓距離黃國昌現在住的地方不遠，比過往在民生社區還近。但本刊在大樓一樓完全看不到任何安親班的招牌，經營模式恐怕仍是踩到違法紅線的私塾模式，在北市教育局也沒有任何立案資訊。

黃國昌小姨子高翬在北市民生東路小巷開的安親班遭本刊踢爆後，急忙歇業。（翻攝Google Maps）

由於課後照顧中心或安親班設立規定相當嚴格，主要為國小學生提供放學後至家長接回前的托管服務，目的在於保障學童的安全、促進其社交與學習發展，設立安親班需符合《兒童及少年福利與權益保障法》及各地縣市政府教育局或社會局訂定的管理辦法與標準。

高翬否認開安親班，強調是親友一起找老師教導小孩做功課，說法令人質疑。

首先，安親班場址必須符合使用分區、建築安全、消防及衛生等相關規定，如建築物使用執照需註明為「課後照顧中心」用途，若場地為租賃，則須附上租賃契約及使用同意書。

本刊直擊李麗娟左手拎著便當袋，右手提著紅繩綑綁的一疊教材與講義走出新安親班。

此外，業者還須備妥場地平面圖與位置圖，清楚標示教室面積、活動區域及安全設備配置，包括消防安全檢查合格證明文件也要，就連負責人、班主任、照顧人員及其他教職員工學歷及身分證明文件，申請人也提供近期無犯罪記錄證明，手續相當繁雜，目的就是為了保障孩童權益。

