黃國昌人頭現形2／11月急解散耘力國際 黃國昌小姨子恐涉滅證

高翬否認開安親班，強調是親友一起找老師教導小孩做功課，說法令人質疑。

啟人疑竇的是，高翬不只為了怕遭台北市政府稽查轉移安親班陣地，且在11月20日悄悄將耘力公司解散。由於耘力的帳冊恐怕會跟著公司解散一起遭銷毀，形同金流滅證，即便高翬將來面對司法調查，相關證物若不翼而飛，只要以搬家或公司解散等語搪塞，就有冠冕堂皇的理由。由此也不難看出全案背後，恐有熟知法律程序與檢調辦案模式的高人藏身下指導棋。

法界人士告訴本刊，李麗娟是否涉及凱思國際的實際運作，只要從參與跟拍的狗仔證詞就不難窺得全貌。目前相關證據都顯示，李麗娟只是凱思掛名的負責人，發薪水、指揮調度跟拍，完全與她無關；如今隨著更多證據曝光，李的身分只是安親班課輔老師，且跟匯錢進入凱思的企業負責人及金主毫無聯繫及互動，形同坐實黃國昌就是隱身背後擔任凱思藏鏡人的角色。 該人士分析，當具有對價的款項一進入凱思國際，行賄的動作即已完成，除了讓黃國昌涉貪的罪證更加明確，李麗娟的人頭角色也格外重要，只要這道防火牆被檢調攻破，黃拿錢辦事的貪汙犯行遭定罪指日可待。

廣告 廣告

黃國昌（右）6月在立法院針對法務部長鄭銘謙（左）質詢臺雅案，凱思國際旋即收到對方匯進200萬元，成為貪汙關鍵證據。（翻攝畫面）

面對各界質疑李麗娟恐是黃國昌的人頭，黃始終未回答與李的關係，也不承認和對方認識，反而一再批評外界東拼西湊、瞎子摸象，企圖轉移焦點，但從本刊直擊的畫面顯示，李麗娟與黃家關係極為密切，黃國昌卻始終避重就輕，問Ａ答Ｂ，迴避外界質疑，狡猾程度異於常人。 此外，本刊發現過去曾在民生東路安親班的部分學生與家長，近來也巧合地進入該大樓，不免讓人起疑。高翬對外宣稱收掉安親班的說法只是煙霧彈，實際上恐是轉移陣地繼續經營，倘若如此，因安親班設立的消防安檢規定嚴謹，北市府相關單位豈能坐視不管。 本刊掌握，由於凱思的金主不只有支持白營的企業界，就連民眾黨御用的求真民調公司也注資給黃國昌指揮的偷拍集團，加上臺雅在黃國昌質詢個案後匯款二百萬元，顯見黃利用凱思國際作為白手套以利收賄及洗錢，李麗娟除了是黃的人頭，未來也恐淪為貪汙洗錢案的共同被告。

更多鏡週刊報導

黃國昌人頭現形3／大熱天口罩帽子包緊緊 李麗娟恐成黃國昌貪汙案破口

黃國昌人頭現形4／2議長用人頭收錢下場慘 設公司當白手套栽了