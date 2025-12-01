黃國昌人頭現形3／大熱天口罩帽子包緊緊 李麗娟恐成黃國昌貪汙案破口

本刊直擊李麗娟回白宮大廈進入電梯後，緩緩隨著電梯上升，最後停在十樓。

本刊11月28日晚間直擊，李麗娟陪著一名身穿國小運動服的小學生下樓，她不但戴著口罩，還左顧右盼，深怕被人認出，後來學生都走光她再次下樓，仍然戴著棒球帽與口罩，左手還拎著便當袋，右手則提著用紅繩綑綁的一疊教材與講義，一路快步走到敦化南路的白宮大廈，出門再回來後進入電梯，緩緩隨著電梯上升，最後停在十樓，與之前網紅四叉貓揭露的地點吻合，這裡正是李麗娟住家的樓層，也是黃國昌老婆及小孩登記的戶籍地，雙方關係不言可喻。

過了兩天，11月30日週日，中午冬陽高照，同樣戴棒球帽、口罩的李麗娟，身穿淺綠色外套，背著背包、穿著登山鞋，手上抱著一大包擦手紙巾，走出白宮大廈。 本刊直擊，身形瘦小的李麗娟，脖子上掛著一串十字架項鍊，似乎透露出她具有虔誠的宗教信仰，一身輕快地進入仁愛路四段的一棟大樓，從家裡步行至此不超過10分鐘，距離也不到六百公尺。這個新的上班地點似乎經過刻意挑選，短短路程裡，她不斷東張西望，好像深怕被跟拍，遮頭遮臉的模樣顯得十分特異，且始終低調未與街坊鄰居攀談。

李麗娟假日仍至安親班，停留1個半小時後，拖著簡易拖車步行回家。

李麗娟進入該大樓約一個半小時後下來，已不見來時帶的整包擦手紙巾，推測應已放在安親班內，看得出來她在此處的工作內容包羅萬象，連擦手紙這種小東西也由她從家裡專程帶到安親班。下樓時李拖著市值500元的熱銷PUMA小型摺疊拖車，裡頭裝著黑色手提包等物，隨即行色匆匆地一路走回白宮大樓住家。返家不久，李麗娟再度出門，只見她不時看著手錶，似乎與人有約，且恐怕快要遲到，快步走了約15分鐘進入捷運忠孝復興站。

12月1日，本刊再次直擊李麗娟包得密不透風，在午休時間從仁愛路大樓的安親班走出，只見她頭戴棒球帽、嘴掛口罩，身穿灰色外套及黑色褲襪，左手掛著電腦包與便當袋，右手拎著藍色雨傘，一路走回白宮大廈住家，雖是和鄰居一同進入電梯，但並未交談。本刊連日直擊觀察，發現李麗娟頻繁進出該棟仁愛路住商大樓，更加確信她與高家安親班的關係。

本刊直擊，李麗娟十二月一日從新安親班走出，同樣包得密不透風，旋即一路步行回白宮大廈住家。

知情人士告訴本刊，這家似乎專為黃國昌家及親友子女成立的安親班，剛完成裝修，就連施工時鋪設的保護地墊都還未拆除。針對李麗娟假日專程到新設的安親班，且待了一個多小時，本刊詢問多名大樓住戶，他們似乎都不知道這棟商辦大樓內竟有成立安親班。

