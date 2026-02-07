黃國昌人馬初選輸！諷對手「家樂福上班」 吳靜怡：得罪全台灣超市員工

政治中心／黃韻璇報導

民眾黨新北市議員初選，被視為黃國昌人馬的周曉芸，在敗給對手陳彥廷後，於受訪時表示「沒人知道陳先生是誰」，更指對方「大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」。對此，政治評論員吳靜怡就直指周曉芸「意外得罪了全台灣的超市員工」。

民眾黨三蘆初選、黃國昌子弟兵周曉芸輸給對手（圖／翻攝自周曉芸臉書）

吳靜怡表示，周曉芸在接受訪問時，針對民眾黨初選，表示自己的對手陳彥廷是「沒人知道是誰」，並強調陳先生「畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」。許多網友看到周曉芸的說法，紛紛認為這是「透露隱私、故意引起公審」，並質疑「在家樂福上班就不能贏嗎？」目前周曉芸已經提出複查，然而其言論卻已經意外得罪全台灣的超市員工。

吳靜怡提到，當黃國昌的人馬瞧不起在家樂福工作的民眾黨海選參選人時，反而更突顯了柯文哲找李文宗的妹妹李文娟擔任「木可公關」負責人，並兼任競選總部等單位的財務要職的不正當性，因為李文娟之前正好是在好市多大賣場擔任時薪175元的計時試吃員，她諷，「恐怕民眾黨自己都忘記了，憑什麼瞧不起同樣身為超商員工的陳彥廷？至少陳先生是靠自己海選，也繳了20萬的初選費用，初選按照規定，贏了當然就是贏了」。

周曉芸被視為黃國昌子弟兵。（圖／翻攝自周曉芸臉書）

吳靜怡直言，如果黃國昌為了自己金釵而質疑初選民調，那麼就是全台灣民眾黨的初選都可能是不公平的，連初選都不可信，黃國昌又憑什麼要推動全台灣的不在籍投票呢？到時候，不合民眾黨的心意，又會喊不公平，根本就是想搗亂台灣的投票公正性。她怒嗆，「民眾黨怎麼不想想，因為知道是黃國昌的人馬，所以才反向支持陳先生呢？周曉芸或許在戰術上設定錯誤，把真狗屎當假黃金，所以輸了！」

