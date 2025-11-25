黃國昌今早率青年團訪日 與日本主要政黨交流

台北市 / 綜合報導

民眾黨主席黃國昌今(25)日一早率領青年團訪日，將與日本主要政黨交流，但因為時機點敏感，他解釋這次出訪跟中日衝突「一點關係都沒有」，而對於前主席柯文哲接下來將會啟動一系列「土城十講」，他也有所回應。

可以看到黃國昌承諾，柯文哲的土城十講一定會講完。而柯文哲昨(24)日雖然否認有所謂的「班師回朝」之說，但表示民眾黨熱度不夠，「兩個太陽總比沒有太陽好」。

