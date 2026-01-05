黃國昌今早簽辭職書了！曝柯文哲曾勸留立院

▲民眾黨主席黃國昌透露，他在今（5）日一早已經簽好辭職書了。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委「兩年條款」的期限將至，8席不分區立委將在今年2月全面換血，不過，長期推動代理孕母解禁修法的白委陳昭姿，相關法案至今仍卡關，引發外界關注是否會影響兩年條款的執行。對此，民眾黨主席黃國昌強調，其餘白委的兩年條款不會受到任何影響，並透露「所以我今天早上，已經在黨團簽好辭職書了」。

黃國昌今（5日）早接受網路節目《誰來早餐》專訪時進一步說明，兩年條款期限將屆，而陳昭姿關心的代理孕母修法尚未完成，相關後續安排，將由她與柯文哲自行協調處理；至於其他人，規則照走不變。他也再次強調，自己在錄節目前就已完成辭職書簽署。

黃國昌指出，立委請辭涉及一定行政程序，因此黨團將於今日收齊辭職書，力拚在2月1日讓新任立委能以最短時間完成銜接。他也不諱言，相關作業仍須經過中選會與內政部程序，直言「以民進黨政府無恥的程度，空窗期會拖多久？會不會上下其手？」這些風險，民眾黨必須事前防範。

談及兩年條款的黨內討論，黃國昌回顧，去年夏天曾有黨代表提案暫緩實施，但黨代表大會最終決議仍維持原案，除非柯文哲另有指示。主持人朱凱翔追問，柯是否可能因黃國昌遭司法追殺，而再度指示他留任立委？黃國昌坦言，柯文哲確實曾私下向他提及此事，但他仍堅持制度優先。他表示，即便辭去立委，也不代表完全退場，未來黨團運作仍會持續參與，每週二、週五的晨會，仍會與新任立委一同開會。

此外，黃國昌也提及自己後續將投入2026年新北市長選舉，並順勢點名民進黨立委的雙重角色問題。他直言，不少民進黨立委一邊準備參選縣市長，一邊卻仍占著立委席次、領立委薪水，「老實講，我看不懂啦」。他更點名台南、高雄的民進黨立委，批評其對立法院議事漠不關心，只是在做表面功夫。

