黃國昌今昔政治立場大轉變 汪浩感嘆「1件事」

即時中心／張英傑報導

民眾黨主席黃國昌，今昔政治立場大轉變，從過去參與318太陽花運動的「反國民黨戰神」正面形象，如今卻變成被民進黨痛罵為「如今自己成為恥度無下限的人」，讓許多長期觀察他的人大搖其頭，作家汪浩更是以「黃國昌 VS 黃國昌」為題說話了！





汪浩以「黃國昌 VS 黃國昌」為題貼文指出，這兩年，最常被黃國昌打倒的人，不是民進黨、不是國民黨，而是過去的黃國昌自己。當年反紅媒、反中天、反黑箱、反權貴的那個人，如今親手替中天鋪路、替權力開後門、替黑箱立法護航，幾乎每一步，都在否定自己走過的政治路線。

汪浩痛批黃國昌「程序正義」全面翻轉

接著，汪浩說，當年他揭穿旺中內控失靈、蔡衍明介入新聞，卻在立委任期最後一天3讀「中天條款」，保證訴訟未終結前可續用頻道；當年他高喊程序正義，如今卻堅持軍購不付委、把專業鎖在門外；當年痛批政治干預媒體，現在卻用立法直接改寫監理原則。不是中天變好了，是黃國昌的標準變了。

同時，汪浩說，更諷刺的是，他以「透明監督」之名，把武器數量、金額寫進法律，製造制度性僵死，逼得國防部將領清晨開記者會替他補國防常識。這種「外行領導內行」的傲慢，與他昔日反對的權力濫用，如出一轍。

汪浩感嘆黃國昌價值空洞、正義成表演

綜合以上所述，汪浩表示，從反藍反中，到藍白合流；從反權威，到迷戀控制；從道德高地，到利益導向。黃國昌不是立場轉彎，而是不斷用更激烈的表演，掩飾價值的空洞。兩年立委任期，他一次次推翻自己，也讓社會看清：真正沒有中心思想的人，最愛高舉正義。

最後，汪浩感嘆，這場對決，結局已定「黃國昌，終究輸給了黃國昌。」

