黃國昌今晚閃電訪美！率團直奔華府 將與美方面對面談國防與高關稅
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
民眾黨今（11）日中午臨時宣布，民眾黨黨主席黃國昌將於今日閃電出訪，黃國昌將親自率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。
民眾黨中午臨時發出採訪通知，黃國昌將在晚間出訪美國。民眾黨表示，黃國昌將於今天閃電出訪，黃國昌將親自率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。
民眾黨表示，訪美團成員除主席黃國昌外、另含候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇，四人登機前將於機場3樓出境大廳受訪，向國人清楚報告此行目的與安排。
更多FTNN新聞網報導
傳美要求投資5500億美元佔GDP達73%！黃國昌批看美媒才知道很悲哀
評川習會！黃國昌：中美激烈對抗都能有共識 民進黨政府還要繼續激化對立謀私利？
陳昭姿未辭引黨內歧見？黃國昌：來當立委不是當官 有這認知就不會些想有的沒的
其他人也在看
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 187
預言5藍天恐變綠地！吳子嘉：國民黨一旦丟「1地」 2028沒機會執政
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨已完成台南市、高雄市、屏東縣和台東縣等首波縣市長提名，而黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨有5席執政縣市陷入「掉棒危機」，尤其新北市牽動藍白合，更影響2028能否重返執政，「若5縣市全輸，鄭麗文的任期到今年底壽終正寢」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
民進黨金門找不到人? 「這女人」太強 對打恐成砲灰 馬祖也成提名「黑洞」
[Newtalk新聞] 2026 縣市長選戰即將開打，民進黨內部已定調力拚在今年農曆年前完成各縣市首長提名作業，不過在金門與馬祖兩地，提名進度卻明顯落後，甚至出現「找不到人」的尷尬局面，成為黨內最棘手的挑戰。 目前總統賴清德已陸續公布三波提名名單，僅剩台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣，以及金門、連江縣尚未定案。其中金馬兩地，因基層實力薄弱、知名度人選稀缺，被黨內形容為「難上加難」。 民進黨秘書長徐國勇日前也坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖等地，確實可能延後到年後處理，主因正是「找人比較困難」。 民進黨秘書長徐國勇坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖可能會延後。 圖：張良一/攝 在馬祖方面，據《TVBS》引述地方人士指出，連江縣長選舉至今無人表態參選，加上缺乏高知名度人選，黨內評估提名效益有限。過去長期經營馬祖、曾代表民進黨參選立委與縣長的李問，目前已升任國安會副秘書長，回鍋參選可能性幾乎為零，使得馬祖出現「無人可提」的狀態。據了解，賴清德已接受連江縣本屆不提名縣長人選的規劃方向。 相較之下，金門的情況更讓黨中央陷入兩難。據《TVBS》新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 16
台獨聯盟籲承諾不脫黨參選 陳亭妃：不回應
民進黨台南市長初選競爭激烈，爭取提名的立委陳亭妃今預計完成鐵馬37區下午抵達市政府。台獨聯盟則提前於上午就集結於市府，強調陳亭妃找來極具爭議的立委王世堅站台，加劇台南市長初選競爭的白熱化，令台南的許多本土社團感到憂心，呼籲適合的人放適合的位置，請務必承諾不脫黨參選。對此，陳亭妃表示，不予回應。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 26
台南林俊憲領先！謝龍介曝1狀況：可能逆轉
[NOWnews今日新聞]民進黨2026台南市長之戰提名戰打得火熱，現任台南立委陳亭妃、林俊憲雙雙表態角逐，對上角逐台南市長選舉的國民黨立委謝龍介。根據近日《2026台南市長選舉調查》顯示，陳亭妃支持...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 99
委內瑞拉欠債4.7兆怎還？新政府若祭「這招」 最大苦主中國恐血本無歸
隨著委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權倒台，該國高達1500億美元（約新台幣4.7兆元）的巨額外債重組迎來轉機。據《金融時報》分析，這將是自希臘危機以來最複雜的主權債務案，其中最大的變數在於對中國的150億美元（約新台幣4779億元）欠款。分析指出，若新政府將這筆錢定調為「惡債」（Odious debt）並拒絕履行還款義務，北京恐將面臨血本無歸的局面。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 45
謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛
[Newtalk新聞] 美軍三角洲特種部隊當地時間 1 月 3 日凌晨，突然衝進委內瑞拉首都加拉加斯，逮捕了委國總統馬杜洛與其夫人，震驚了全球。 美軍聲稱，此次共動員了 150 架戰機，轟炸了委國的雷達與發電站等 7 處設施，癱瘓了委軍的防守，在沒遭遇甚麼抵抗的情況下，順利的抓捕到了首要目標馬杜洛。 被外界稱為「三角洲部隊」的美軍單位被視為美國特種作戰體系中戰力最頂尖的存在。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識 一開始，大家都覺得美軍實在太神勇了，嚇得委軍癱瘓無法動彈，才能這麼迅雷不及掩耳地完成任務。但後來，越來越多的真相接連浮出水面 : 原來，馬杜洛的政治盟友早就背叛馬杜洛，跟美國密商好了； 原來，委國軍方早就下達了「不抵抗」的最高機密命令，才讓美軍行動這麼順利； 原來，原本挺馬杜洛的友邦，也跟美國條件交換好了，讓馬杜洛下台。 馬杜洛向來不得民心，如今又被政治盟友、軍方、友邦給集體「利益交換」了，真是全國出賣他一人。 美國咆哮者電子戰機 3 凌晨出動，癱瘓了委內瑞拉軍隊的電戰系統。(示意圖) 圖:翻攝自騰訊網 政治盟友羅德里格斯兄妹 數月前就與美密謀 在馬杜洛被捕之後，委內瑞拉大法官迅新頭殼 ・ 1 天前 ・ 45
國民黨擬放行TPASS月票、生育補助預算 賴清德：為德不卒
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導今年度中央總預算案持續卡在立法院，導致2992億預算無法動支，傳出國民黨有意先放行33項新增計畫預算，其中包括TPASS通勤補...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
擬放行TPASS預算遭批 吳宗憲：綠營拿人民當肉票恐嚇在野
立法院在野黨表態願意放行TPASS月票預算，但賴清德總統10日卻表示，若只讓少數新增預算通過是「為德不卒」，行政院長卓榮泰也批評在野黨「挑三揀四」。國民黨立委吳宗憲批評，預算法第54條已給予政府運作空間，執政黨卻刻意拿民生議題當肉票恐嚇在野黨。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5
川普併吞格陵蘭? 丹麥媒體揭歐洲抵禦3劇本：外交、嚇阻、制裁
美國總統川普對格陵蘭執念深重，一副不把它併吞、就誓不罷休的態勢。面對比自己強大恐怕百倍的「盟友」，歐洲又該如何應對，才能夠保住這處丹麥的屬地？丹麥媒體《政治報》（Politiken）於9日刊出專文分析，針對川普的可能行動，整理出三套應對劇本，從緊張程度最低的外交手段，再到派駐軍隊作為嚇阻，以及情勢徹底失控的兵戎相見。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4
川普簽令宣布國家緊急狀態 護委國石油收益
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）簽署行政命令，宣布進入國家緊急狀態，以保護存放在美國財政部帳戶中的委內瑞拉石油收益，使其免受扣押或司法程序影響。根據路透社、Axios新...今日新聞NOWNEWS ・ 27 分鐘前 ・ 2
藍擬先審TPASS預算 卓榮泰：挑三揀四不是正常國會態度
今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨團研議提案讓TPASS等具急迫性計畫，由立法院逕行議決並交付委員會審查，最快下周處理。對此，行政院長卓榮泰今（9）日回應直指，破碎性地把預算拿出來挑三揀四，絕對不是一個正常國家、國會審查預算應有的態度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
伊朗鎮壓持續 川普聲援示威民眾：美國準備好協助
伊朗抗議活動迄今已近兩周，儘管當局加強鎮壓且境內通訊受阻，德黑蘭當局承認各地示威活動仍未平息。美國總統川普10日表示，美方「準備好提供協助」。美國國務院則另發布聲明警告：「別跟總統川普玩把戲。他說到做到。」Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 8
傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了
即時中心／徐子為報導本月6日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，國防部持續動員搜救。傳出有民眾今（9）天在澎湖海灘發現不明飛行器殘骸，懷疑為F-16機體碎片。對此，空軍回應，經相關單位檢視，已初步排除是失事戰機殘骸。民視 ・ 1 天前 ・ 7
高雄政二代拚交棒！多名藍綠議員後代要參選
高雄政壇不乏政二代，年底議員選舉，國民黨籍8連霸議員陸淑美改推女兒黃韻涵參選，民進黨籍6連霸議員陳明澤也宣布女兒陳琳潔參...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
台中市長國民黨"姊弟之爭" 民進黨何欣純端政策牛肉
中部中心 ／ 中部綜合報導立法院副院長江啟臣合體韓國瑜，在大甲鎮瀾宮發送春聯，拉抬聲勢助攻，國民黨台中市長人選，將在16號協調。而民進黨參選人何欣純，則是進行市政座談，直接和選民面對面，端政策牛肉，跟藍營拚戰。民視 ・ 17 小時前 ・ 3
只處理TPASS預算？蘇巧慧點名在野黨：自己也知道重要
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(1/11)表示，國民黨自己也知道，總預算不審，將多麼影響國家權益，也呼籲藍白盡快排...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
總預算僵局何時可化解？ 藍委認不難 喊關鍵只有一件事
朝野對立導致今年度總預算案至今難產，行政院8日新年首場院會聚焦總預算未審議的影響，並指這是史上首次新年度總預算案尚未付委審查。國民黨立委洪孟楷對此則說，總預算僵局的解方很簡單，依法行政，別再情勒人民，關鍵只有一件事，行政院是否願意依法編列、依法審查、依法執行三讀通過的法令與預算。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
中國放貸數百億美元養委內瑞拉獨裁政權！馬杜洛倒台恐化為烏有
[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審。有外媒引述分析師說法指出，長期在背後協助鞏固委內瑞拉獨裁政權的中國，中國在過去大約20年時間向委內瑞拉提供的數百億美元貸款，新政府可以援引「惡債」（Odious debt）原則宣布這些外債無效。 南華早報報導提到，美國軍隊1月3日發動突襲，抓捕馬杜洛夫婦並帶往紐約受審，馬杜洛政權遭推翻使得北京當局在委內瑞拉的龐大曝險陷入了不確定狀態。樂觀設想是，美國主導的經濟重建將幫助卡拉卡斯當局提高原油產量和出口量，以償還外債。 然而，分析師認為，委內瑞拉新政府更有可能質疑對中債務的合法性。中國人民大學拉丁美洲研究中心主任崔守軍表示：「為了獲得國際貨幣基金（International Monetary Fund）與美國援助，新政權可能會援引西方法律體系的『惡債』原則，為拒絕承認債務提供法律託辭。」 所謂的「惡債「也稱為非法債務，是指新政府主張前政權欠下的債務並未給國家帶來利益，因此無約束力。伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）政權垮台後，伊拉克新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 5
伊朗鎮壓示威 川普：美國已準備好伸出援手
[NOWnews今日新聞]伊朗上月底開始，全國陸續爆發大規模示威活動，之後抗議浪潮延燒，當局加強鎮壓手段，局勢持續升高。德黑蘭政府仍坦承各地示威尚未平息，不過美國總統川普（DonaldTrump）指出...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 4