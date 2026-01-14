黃國昌仍不挺軍購！AIT：支持台灣強化防衛

▲黃國昌訪美後仍不挺軍購！AIT發聲了：支持台灣強化防衛能力。（圖／AIT臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌12日率團訪問華府，返台後在記者會上展現強硬立場，表示訪美後「反對的決心只有更強烈，沒有軟化。」美國在台協會（AIT）強調，一向與台灣各政黨保持定期交流，儘管基於慣例不評論與個別政治領袖的私下對談細節，但AIT重申，美國堅定支持台灣強化自我防衛能力與嚇阻力的各項努力。

黃國昌在記者會表示，雖然有必要強化國防，但1.25兆預算中高比例並非對美軍購，政府應確保預算花在刀口上，而非淪為軍火掮客眼中的肥肉，並預告民眾黨將自行提出軍購特別條例版本。他直言，返台的時候有收到來自AIT的訊息，基於AIT的請求與對美方的尊重，無法轉述會中美方官員所說的話，這是基於雙方彼此的互信與尊重。

根據《ETtoday新聞雲》報導，美國在台協會14日下午，透過電子郵件回應，AIT一向定期與來自各政治光譜的領袖，就美台夥伴關係進行交流。晚間又更新回應內容，表示對賴清德所提出的1.25兆元國防預算特別預算表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴行列，為嚇阻全球和平繁榮所面臨的空前挑戰，在國防上做出關鍵且必要的投資。

