黃國昌任期倒數10天！6白委確定請辭 首位中配立委李貞秀2月進立法院

民眾黨兩年條款期限將至，民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人將於2月1日辭去立委職務，這也代表，排在民眾黨不分區名單第15名的「中配」李貞秀預計在2月進入立法院，成為首位中配立委。

民眾黨在2024大選中取得8席不分區立委席次，根據民眾黨創黨主席柯文哲提出的「兩年條款」，不分區立委只當2年，任期到1月31日，就會由不分區名單後續排名的人選遞補，民眾黨立委黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷也確定在2月1日辭去立委職務。

不過，陳昭姿和劉書彬將會留任。陳昭姿雖然任期將滿2年，但她將繼續在立法院力推將代理孕母納入《人工生殖法》，她之前也強調，自己沒簽兩年條款，她和柯文哲簽的是「代孕條款」；而劉書彬則是去年3月才當立委，所以尚未屆滿2年。

根據民眾黨2024年大選時的不分區名單遞補的6名預計為，前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、前資策會軟體研究院副院長蔡春綢、中正大學社會科學院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀。立法院新會期將在2月2日開始報到，但目前還不確定民眾黨的新立委將在何時宣誓就職。

其中，李貞秀可能成為首位中配立委，是否放棄中國籍受到關注。內政部長劉世芳日前說明，李貞秀大概會遞補，按照國籍法20條第四項規定，我國國民如兼具外國國籍者，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件，內政部會提醒立法院同仁，根據這項規定，在就職一年內放棄其他國籍。

依照《國籍法》第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；其已擔任者，除立法委員由立法院；直轄市、縣（市）、直轄市山地原住民區、鄉（鎮、市）民選公職人員，分別由行政院、內政部、直轄市政府、縣政府；村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所解除其公職外，由各該機關免除其公職。中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

