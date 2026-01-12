黃國昌任期剩20天，訪美為哪樁？喊親自和川普政府「直接坦率溝通」柯文哲回應了！她批根本畢業旅行

總預算持續卡關，藍白立委擬提案將具有急迫性的預算項目優先審議，不過，民眾黨主席黃國昌卻突如其來宣佈，週日(1/11)搭機赴美國華府，訪團包括即將就任的民眾黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。 有關此次交流費是民眾黨支出還是立法院？黃國昌說，是民眾黨自己出。 登機前黃國昌率訪團成員於出境航廈接受媒體聯訪，說明此行目的與安排。黃國昌說，宣布訪美對媒體來講或許有些突然，其實雙方聯繫接洽已有一段時間，基於對美方尊重，直到出發前才對外公開。 黃國昌表示，不管是國防軍購、關稅，人民都非常關切，作為在野黨，非常努力想要得到足夠資訊，等1/14早上回來，會再另外召開記者會說明。 至於美方是否會關切藍白對軍購案及1.25兆國防特別條例的態度，黃國昌說，「美方一直應該都很關切，不管我們去不去」。 民眾黨創黨主席柯文哲被問到黃國昌訪美一事，他說，黃國昌率團訪問美國前，就已先和他就相關議題進行討論。

黃國昌此行定調為「閃電、精準」

台灣民眾黨主席黃國昌結束新北後援會成立大會後，隨即赴桃園機場搭機赴美國華府，訪團包括即將就任的台灣民眾黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。登機前黃國昌率訪團成員於出境航廈接受媒體聯訪，說明此行目的與安排。

黃國昌表示此行定調為「閃電、精準」，一行人自1/11傍晚19:50出發，1/12當日清晨抵達美國華府進行一整天拜會後，隨即於當晚搭機返台，預計於台北時間14日清晨五點返抵國門後，在當日於立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。

黃國昌表示，特別感謝美國政府相關部會，儘管美國正值聖誕與元旦等連續假期期間，美方仍在極短時間安排相關部會與台灣民眾黨對接，以進行直接溝通交流。

黃國昌以嚴肅態度向國人報告，台灣民眾黨一向堅定支持台灣國防自主以提升國家安全，然而身為台灣主要在野黨，支持國家推動國防自主與站在人民立場理性監督之間，兩者不可偏廢，才能協助行政部門共同做出對國家最好的決策。

稱將親自與美國政府展開直接、坦率溝通

他說，2026新春之際，台灣面對多方衝擊與挑戰、情勢混沌不明，「資訊不能斷鏈、政務不能停擺、監督不能停歇」，因此決定採取行動前往美國，針對國防軍購及關稅等重要議題，親自與美國政府展開直接、坦率的溝通。

黃國昌強調，面對不斷變化的國際局勢，台灣民眾黨將持續站在最前線，秉持理性態度，對政策務實監督，堅信資訊的流通與公開非但不是阻力，反而有利於國家與國會乃至人民的溝通、更是提升政務效率及政府廉潔之不可或缺要件，也方能為台灣的經濟繁榮與國防安全鋪就堅實的基石。

柯文哲：之前就有跟我說要去「民眾黨要跟國際接軌」

柯文哲被問到黃國昌訪美一事，他說，黃國昌率團訪問美國前，就已先和他就相關議題進行討論，民眾黨希望與國際直接接軌，由於台灣關稅負擔仍比日韓高，因此將特別與美國針對關稅與地緣安全議題深入交換意見。

周玉蔻批1/31就卸任：是去消化出國配額啦！

黃國昌之前才簽了立委辭職書，媒體人周玉蔻在臉書發文，還剩20天任期，黃國昌宣稱去美國談關稅、國防？「朋友提醒，黃國昌今天去美國，是去消化立法委員2026一年的出國配額啦！他1/31就卸任了啊！貪小便宜愛錢錢，不就是「高黃國昌」的本色嗎？哪裡有什麼大道理」！



周玉蔻說，黃國昌以前批這種行徑的立委同仁「快卸任安排畢業旅行，花納稅人的錢花的爽歪歪」！還揚言：「你好膽你就上飛機看看，回來再跟你算帳！」她說，黃國昌談國防、關稅？往自己臉上貼金！

「美國川普政府忙著緊盯伊朗，美國最高法院1/14要宣判關稅是否違法，人家忙的很，誰有空理一個即將卸職，立場親中反美的在野黨立委啊？虛張聲勢」！





