黃國昌任期剩8天！帶機密文件 立院民進黨團提案「移送紀律委員會」

民眾黨主席黃國昌的立委任期剩下八天，但卻爆出攜帶國防機密文件出會議室，更有42秒處於無監視器角落。民進黨立委吳思瑤今（23）日表示，民進黨團提案將黃國昌移送紀律委員會，她表示，雖然藍白透過表決就會封殺此案，但違法不能姑息，更不能縱容涉及惡意洩漏國家機密的犯罪行為。

民進黨團提案內容指出，黃國昌於1月19日本院外交及國防委員會機密專案報告發言結束後，約上午10時40分05秒許，將軍購機密會議資料攜出而離開秘密會議現場，直至上午10時41分20秒許方返回秘密會議現場，共計將涉及軍購國防之重要機密資料攜出會議堂長達1分15秒，當中約42秒處於監視器無法拍攝之處，且當下另有手持具備拍照、錄影功能電子設備之助理隨行，黃國昌涉嫌刺探、蒐集國防機密會議資料進而對外洩漏或交付國防機密等情，自當予以調查釐清。

提案內容續指，黃國昌並非初次擔任立法委員，對於機密會議內之各項機密資料不得攜出、對外宣洩之規範（立法院議事規則第48條、第50條）理應知悉甚詳，則黃國昌委員事後辯稱係一時疏漏而夾帶外攜云云，顯屬違背經驗法則之卸責辯詞，不僅未向社會大眾道歉，甚至辯稱遭到抹黑。提案也強調，無論係故意或過失（即不小心），均已涉嫌「國家機密保護法」第32條、第34條、刑法第109條至第110條之違反，亦與「立法委員行為法」第10條、「立法院議事規則」第48 條、第50條之規範有違。爰依「立法院議事規則」第52 條之規定，將黃國昌委員移送本院紀律委員會議處。

吳思瑤也強調，雖然藍白透過表決就會封殺此案，但違法不能姑息，更不能縱容涉及惡意洩漏國家機密的犯罪行為，「該提的案，我們一定要提！國有國法，院有院規！該算的帳還是要算！」

