黃國昌任期剩9天！要卓榮泰辯論 綠酸：以為選立委卻出現跳梁小丑

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌立委任期最後9天，行政院長卓榮泰則表示願就總預算與在野黨進行辯論，黃國昌隨即接招並喊「好膽麥走」；國民黨也表示願派出傅崐萁、羅智強、林沛祥與政院三長對決。行政院則回應，國會就是最大、最好的平台，呼籲儘速審查總預算。立院民進黨團幹事長鍾佳濱直言，藍白只想透過媒體作秀；黨團書記長陳培瑜表示，藍白持續造謠讓外界以為卓榮泰龜縮，但真正龜縮的是藍白立委。

鍾佳濱表示，藍白立委真的是薪水小偷，政策辯論本來就是在國會舉行，國會有這麼充沛的資訊、完善的媒體報導，難道還要另外跟電視台租頻道和時段？延會一個多月燒掉多少人民的納稅錢，有政策辯論的最大平台不使用，還說到外面去談，真的是放著該做的事情不做去找人家單挑，尤其最喜歡「釘孤枝」的黃國昌。呼籲藍白不要只想著透過媒體作秀，希望回歸到落實政策的辯論，就讓總預算付委審查、讓行政院長到國會殿堂，讓全台灣的人民清楚看見，在野黨為什麼只解凍2％，卻不願意放下另外的98%，藍白要說清楚講明白。

陳培瑜則表示，「審查預算三部曲」是依法付委、依法審查、依法表決，在立法院是非常清楚的，「你是我立法院的前輩，你當過兩次的立法委員，這三部曲你可能忘記了」。她直言，一直以為選的是立委，但沒想到藍白卻出現跳梁小丑，只會「做秀三部曲」，一卡預算、二演大戲、三騙人民，就用這些回應黃國昌。至於公開辯論場合在立法院這件事情，藍白早就知道，但繼續欺騙人民、用話術繼續造謠，以為是卓榮泰龜縮，但真正龜縮的就是藍白立委。

