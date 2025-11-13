黃國昌仿柯文哲造神反遭質疑 學者：缺真善美「最後只剩尷尬算計」

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨主席黃國昌近日宣布騎自行車完成北高360公里挑戰，不過卻遭網紅四叉貓質疑安全帽沒編號貼紙、忘繳報名費。成大教授李忠憲說，黃國昌想效法前主席柯文哲造神，結果負面聲量很大；他也點出，一個人若缺了真善美，最後就只剩尷尬算計。

李忠憲今（13）日以「真，才撐得起路途的長度」為題發文表示，黃國昌心裡應該很不好受，沒有運動的習慣，勉強騎了這麼長的距離，想要效法柯文哲北高360造神的活動，結果負面的聲量很大。

李忠憲提到，當時柯文哲的確比黃國昌聰明很多，柯知道自己是在表演，所以不會挑人家正式比賽的時候，因為操作起來會相對困難很多，首先要報名，要有號碼牌，另外還有同行上千個選手一同比賽，另外最可怕的是沿路還有許多拍照的攝影師，所以四叉貓很容易在網路上買到黃的照片。

李忠憲說，黃國昌好像有找教練、有找人陪練，但可能這些人都知道黃是要作秀的，沒有人告訴黃參加這種賽事應該要報名，而且這種賽事最基本的精神就是不能作弊，從開始騎到結束，這就是運動精神。在運動場域上感動人的跟人生一樣，就是真善美，雖然美才是最後呈現最燦爛的結果，但真是基礎。

李忠憲直言，想把運動變成表演的人，最終總會敗在「真」這個字上，運動之所以感動人，和人生一樣，靠的是「真、善、美」的次第展現，真是基礎，善是方向，美是結果。缺了真，善會走歪，美會變形；最後剩下的只有尷尬的算計。

李忠憲也說，自己在德國念書學會一件事：沒有真，其餘的都不成立，「你想隱藏動機，路途就會反過來暴露你；你若從心裡認同一件事，路途就會替你作證」，若是為了造神、為了算計、為了演給別人看，那麼每一步都會是審判。只有自己選的路，才走得完；只有真實的心，才撐得起長度。

對於四叉貓的質疑，黃國昌12日回應，如果網軍側翼連他騎自行車都要拿來做攻擊抹黑，這只是顯露出無知水準，相當荒謬可笑。

