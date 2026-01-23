黃國昌偷機密躲死角翻拍？王義川曝可能做案地點！

論壇中心／邱暐琪報導

民眾黨主席、立委黃國昌日前捲入「夾帶機密資料」出秘密會議的風波延燒，民進黨立委王義川等人，再度申請調閱立法院紅樓1樓、2樓、3樓的監視畫面。對此，王義川在《台灣最前線》節目中指出，今（23日）前往調閱時，不僅被明確禁止側錄拍照，在調閱個過程中發現，其中的「關鍵22秒」黃國昌一行人在畫面死角，是沒有被拍到的。

王義川指出，黃國昌從夾帶機密文件出會議室，一直到回到三樓會議室繳回文件，總共經過了42秒，過程中黃國昌與兩名助理，在一、二樓之間停留了22秒。而王義川質疑，正對一樓的樓梯又剛好沒有監視器，樓梯很小、平台也很小，黃國昌與他的助理們在這「關鍵22秒」停在一、二樓的這個區間，做了什麼？王義川研判，若有翻拍機密文件，在一樓的監視器死角的位置機率較大。

王義川透露，黃國昌回到三樓繳回機密資料時，後面跟著的是第三位助理，經監視器畫面確認，是民眾黨的黨團助理，建議承辦檢察官，後續勢必約談這三位助理，且監視畫面的保存只有30天，建議檢察官儘快地將這些畫面保存下來。

原文出處：黃國昌帶機密案「關鍵22秒」消失在畫面中？ 王義川研判：恐在一樓翻拍！

