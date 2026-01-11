黃國昌傍晚搭機訪美 聚焦國防軍購、高關稅議題

（中央社記者陳俊華新北11日電）民眾黨主席黃國昌傍晚將搭機訪美，他下午在新北出席活動時接受訪問表示，不管是台灣的國防軍購或高關稅，人民都非常關切，有必要跟美國政府面對面交換意見、傳遞人民想法，也能藉此第一手獲得正確、可信賴的資訊。

台灣民眾黨中午發出採訪通知指出，黃國昌下午將率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注的國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。

民眾黨指出，訪美團成員除黃國昌外，還有候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇，4人登機前將在機場出境大廳受訪，向民眾報告訪美目的與安排。

黃國昌下午出席新北市後援會成立大會，他在會前受訪表示，宣布訪美對媒體來講或許有些突然，不過這件事情雙方聯繫、接洽已有一段時間，但基於對美方的尊重，一直到今天才對外公開。

黃國昌說，不管是有關台灣的國防軍購或高關稅，人民都非常關切，對人民的生活、產業，以及在第一線冒險犯難的軍人，也產生相當大的衝擊，作為在野黨，非常努力想要得到足夠資訊。

黃國昌說，訪美行程很多細節到昨天下午經AIT、美國相關單位的多方確認，基於尊重，很多細節沒辦法做太多說明，等14日早上回到台北後，會再另外召開記者會說明。

媒體追問，美方是否會關切在野黨對軍購案及1.25兆國防特別條例的態度。黃國昌回應，「我想美方一直都很關切，不管我們去不去，他們應該都很關切」。（編輯：林淑媛）1150111