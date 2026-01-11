黃國昌傍晚搭機訪美 聚焦國防軍購、高關稅議題

民眾黨主席黃國昌今天(11日)傍晚將搭機訪美，他下午在新北出席活動時接受訪問表示，不管是台灣的國防軍購或高關稅，人民都非常關切，有必要跟美國政府面對面交換意見、傳遞人民想法，也能藉此第一手獲得正確、可信賴的資訊。

台灣民眾黨11日中午指出，民眾黨主席黃國昌下午將率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注的國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。

黃國昌下午出席新北市後援會成立大會前受訪表示，訪問美國對媒體來講或許有些突然，不過這件事情雙方聯繫、接洽已有一段時間，但基於對美方的尊重，一直到今天才對外公開。

黃國昌說，不管是有關台灣的國防軍購或高關稅，人民都非常關切，對人民的生活、產業，以及在第一線冒險犯難的軍人，也產生相當大的衝擊，作為在野黨，非常努力想要得到足夠資訊。他說：『(原音)我們認為有必要跟美國政府針對國人有關心的這兩個議題，能夠有機會面對面，不僅僅是交換意見、傳遞人民的一些想法、我們關切的心聲，同時也能夠第一手獲得正確可信賴的資訊。』

民眾黨創黨主席柯文哲11日下午受訪時也指出，美國是台灣最重要的盟國，民眾黨又是台灣政治上的關鍵力量，所以希望民眾黨可以跟國際直接接軌，特別是跟美國。另外，台灣對等關稅是20%+N，比日本、韓國都要高，由於目前世界上90%的高階晶片是台灣生產，所以台灣對美國出超很厲害，但不能因為這個理由就讓台灣的關稅比較高，民眾黨也想針對此議題和美國交換意見。

黃國昌也說，訪美行程很多細節到昨天下午經AIT、美國相關單位的多方確認，基於尊重，很多細節沒辦法做太多說明，等14日早上回到台北後，會再另外召開記者會說明。(編輯：沈鎮江)