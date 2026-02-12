即時中心／顏一軒報導

民眾黨素人陳彥廷爆冷擊敗黨主席黃國昌三重蘆洲服務處主任、「四大金釵」之一的周曉芸，獲得提名參選新北市第四選區（三重、蘆洲）議員，外界解讀敗陣與前發言人李有宜退黨有關，周曉芸更在接受電訪時更鬧出「陳彥廷在家樂福上班十年」的言論而惹議。對此，周曉芸在結果公布後表示，結果不如預期時，心裡難免有不捨，但她服務三蘆的心不會變。





周曉芸透過臉書（Facebook）發文表示，由衷恭喜陳彥廷獲得提名！這是民眾黨團隊共同努力的成果，也期待為三重、蘆洲市民朋友們帶來真實改變。

關於這次黨內提名過程，周曉芸說，雖然民調結果在第三方專家檢視後，指出統計樣本上的異常，但民調公司進行調查後，回覆結果無異常；選決會在面臨尊重專業、各方意見的情況下，還是基於民眾黨公平公正的制度，做出了決定。我完全尊重與肯定，也深深感謝他們在過程中，所承擔的壓力與決策考量。

她強調，說實話，過程中有遺憾，就像過去許多夥伴曾經歷過的情境，結果不如預期時，心裡難免有不捨；但民眾黨走到今天不容易，每一步都是支持者，用信任與奉獻累積出來的，選擇相信黨中央的決策，相信這是為了三蘆、為了民眾黨未來更好的佈局，讓素人參選在民眾黨是可以實現的。

周曉芸指出，從2025年開始，她在三重蘆洲經營地方，到設立服務處、走訪每一個里鄰宮廟、組建團隊，就是為了這一刻能為選民盡一份力；提名結果出來，「我的角色或許變了，但服務三蘆的心不會變，我將繼續用行動證明無論站在哪個位置，曉芸永遠是民眾黨的一份子，繼續為三蘆選民服務」。

最後，周曉芸感謝所有支持者、各界友人以及在地鄉親，志工夥伴們這段時間的鼓勵與陪伴，你們的每一則訊息、每一份暖心，都是我繼續前行的力量。曉芸銘記在心。接下來，曉芸團隊會繼續在服務處，為在地鄉親分憂解勞，不忘初衷，保持前行！





原文出處：快新聞／黃國昌光環褪色？子弟兵議員初選爆冷翻船 周曉芸恭喜陳彥廷：結果不如預期

