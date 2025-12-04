黃國昌入住破億豪宅？他轟蹭小草抖內住豪宅

▲民眾黨主席黃國昌遭爆注入台北市仁愛路億元豪宅，對此黃國昌回應回應汐止老家拆了，當然要在外面租房。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌高喊「居住正義」，日前卻遭媒體揭露搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段億元豪宅，光是管理費就要1萬3千元，對此黃國昌輕描淡寫稱「汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房」。政治評論員吳靜怡今（4）日批評，柯文哲和黃國昌，蹭著小草們的抖內當草鞋，一個買商辦、夫人看上億豪宅，一個直接入住豪宅，「小草的居住正義，真正實現了民眾黨主席們的豪宅正義」。

黃國昌遭爆入住台北市仁愛路四段億元豪宅，吳靜怡表示，黃國昌近日走遍大學演講，主題為「心中的草鞋」，長期打著居住正義的招牌吸引年輕人，但事實上名下已有20多筆土地與房產，本來住在汐止、號稱要選新北市長的黃國昌居然搬遷到仁愛路蛋黃區豪宅，管理費月繳逾1萬3千元，住戶全是社會頂端

吳靜怡表示，柯文哲和黃國昌，蹭著小草們的抖內當草鞋，一步步地，一個買商辦、夫人看上億豪宅，一個直接入住豪宅，小草的居住正義，真正實現了民眾黨主席們的豪宅正義，若是為真，那還真是悲慟。

吳靜怡批評，原來黃國昌主打「更好的新北」就是住在台北市，簡直就是用行動踐踏新北市民，「戶籍在新北、生活在台北」偶爾假日跑來發發高麗菜，然後再欽點幾位金釵選選議員，還真的認為新北市市民有這麼好騙？

吳靜怡說，從柯文哲選總統要小草一直捐便當錢，到黃國昌選市長要募集小蔥當免費志工，民眾黨的最大破綻不是豪宅問題，而是「偽裝」成蘇乞兒，穿著草鞋在美國踩著賓士、穿著草鞋在台灣住著豪宅，不斷跟小草、小蔥乞討，整天批判別人，但連自己是不是美國人的爸爸，黃國昌連承認的勇氣都沒有，連選舉都要撿現成，「簡直臭不可聞！」

