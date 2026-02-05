黃國昌兩天直播收近30萬抖內 內政部：非合法政治獻金管道

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

民眾黨主席黃國昌，卸任立委前就宣布會有5個身分，包含擔任直播主與投入新北市長選戰，但近期被爆出開2天直播就收近30萬元的抖內，外界也關注未來抖內是否也納入《政治獻金法》。對此，內政部長劉世芳今（5）日強調用抖內方式，並不符合未來候選人可以使用的正式、合法政治獻金的管道。

劉世芳表示，黃國昌已經不具備立法委員的資格，但是不是法定的某縣市候選人資格，則要按照《政治獻金法》提供的相關規範，給包括監察院在內做較好的審查。

她接著說，由於抖內是經過數位網路過來的事情，因此不容易調閱、監控、審查，所以用抖內方式，並不符合未來候選人可以使用的正式、合法政治獻金的管道。

至於加強法律規範的部分，劉世芳則強調，內政部已經和監察院完成多次會議，現在送行政院會審議中，未來會送給立法院來參考。

