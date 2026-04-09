黃國昌公布首部新北市長競選CF！柯文哲大讚是「偶像劇男主角」

民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌今天（9日）在新北競辦舉行記者會公布競選廣告影片，創黨主席柯文哲也現身力挺。（圖／林煒凱攝）

備戰年底大選，民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌今天（9日）在新北競辦舉行記者會公布競選廣告影片，創黨主席柯文哲也現身力挺。柯文哲大讚，現在的黃國昌看起來更帥了，幾乎像偶像劇男主角，黃國昌當年完全可以選擇加入民進黨，就可以過著優渥的生活，但他選擇的，是站在有權力的人對面，從來沒有動搖。

黃國昌昨釋出新北市長競選廣告影片，影片中的他身穿自行車服，背上貼著寫上「超速仔」、「腳尾昌」、「雙標」、「傅隨組織」、「黃嫌」、「背刺」、「背棄理想」的便利貼，他將貼有這些便條的衣服脫掉，象徵「脫掉標籤」，在網路上引發熱議。

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黃國昌今天接著在新北競辦率領6名小雞舉行記者會公布完整版影片，他在會中表示，「我不是一個夢想家，我是一個執行者」，他會帶領民眾黨新北隊贏得選舉，把最好的理念、最好的政策帶進新北市政府，繼續勇往前行，讓新北更有型。他也想向柯文哲說，「請放心，民眾黨新北隊已經準備好了，我們絕對不會讓你失望」。

黃國昌今天在新北競辦率領6名小雞舉行記者會公布競選CF完整版影片，並向柯文哲說，「民眾黨新北隊已經準備好了，我們絕對不會讓你失望」。（圖／林煒凱攝）

柯文哲也開心的說，現在的黃國昌看起來更帥了，幾乎像偶像劇男主角，他觀察到黃國昌的變與不變，其中，有一樣東西始終沒有變，黃是一個非常有理想、有執行力，而且非常堅定的人。

柯文哲表示，大家都知道，黃國昌從台大法律系畢業，也取得美國法學博士學位，在太陽花學運時，他的聲量達到高峰，其實當時，黃完全可以選擇加入民進黨，甚至只要成為側翼，就可以過著相對輕鬆、優渥的生活，但他選擇的，是站在有權力的人對面，走上一條非常辛苦的道路。

柯文哲大讚，當身邊的同伴一個一個選擇靠向有權勢的人時，他觀察到黃國昌從來沒有動搖。（圖／林煒凱攝）

柯文哲說，黃國昌創立時代力量，走上第三勢力這條艱苦又孤獨的路，無論是在立委任內4年，他的表現非常傑出，黃卸任之後回到民間，他仍然孜孜不倦地投入社會運動，推動司法改革與轉型正義。尤其當身邊的同伴一個一個選擇靠向有權勢的人時，自己觀察到，黃國昌從來沒有動搖。

柯文哲表示，自己常說一句話，「最困難的，不是面對錯誤的大局，而是在面對錯誤的大局時，仍然不失去對人事的判斷與認知」，而黃國昌做到了。黃國昌選擇擔任民眾黨主席，沒有薪水，還要扛起整個政黨、張羅選舉事務，同時面對來自執政黨的各種壓力與攻擊，這條路，其實非常辛苦，所以自己堅信黃國昌是新北市長的最佳人選。



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