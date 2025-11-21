黃國昌再扯「蘇貞昌騙神明」！周軒揪「這事」轟忘恩負義

政治中心／于士宸報導

黃國昌19日驚爆民進黨立委、有意參選新北市長的蘇巧慧「透過許多管道鼓勵他參選」，卻遭本人狠狠打臉。不僅如此，黃國昌昨日（20）再指蘇巧慧「貴人多忘事」，還把矛頭延伸到她的父親、前行政院長蘇貞昌，稱蘇貞昌2018年為參選「連神明都敢騙」。對此，政治評論員周軒在臉書指出，黃國昌2016年代表時代力量參選汐止立委，當時蘇貞昌義不容辭幫黃國昌掃街站台，如今黃國昌卻為了選舉扯蘇貞昌騙神明，不忍直言：「做人做成這樣，真的是忘恩負義」。

民眾黨主席黃國昌（左圖1）在「鄭黃會」表示，民進黨立委蘇巧慧（右圖）曾透過管道鼓勵他參選，反遭打臉。（圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文19日下午在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行「鄭黃會」，其中2026年新北市長選舉是否可能藍白合也是民眾關注的焦點之一。沒想到，黃國昌當天卻稱「蘇巧慧委員透過好多管道來跟我說，叫我新北市長一定要選到底」，說法卻遭蘇巧慧本人駁斥，回應自己向來就是做好準備面對「一對一的選戰」，「從未透過任何管道希望誰能選到底」，狠狠打臉黃說法。對此，周軒昨日在臉書發文，回憶起2016年黃國昌代表時代力量，第一次參選汐止立委，而當時前行政院長蘇貞昌沒有要選舉，卻還是義不容辭幫黃國昌掃街站台。如今，黃國昌卻為了選舉再反嗆蘇巧慧「貴人多忘事」，不僅如此更拖當年的「貴人」蘇貞昌下水，指他2018年違背對神明的承諾參選新北市長，「連神明都敢騙」。

黃國昌遭打臉再扯「蘇貞昌騙神明」！周軒不忍揪「9年前這事」轟忘恩負義

前行政院長蘇貞昌2016年曾幫助黃國昌掃街站台參選汐止立委。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）





周軒接著表示，「10年後的今天，為了選新北市長，黃國昌還可以回過頭來扯蘇貞昌前院長騙神明，還可以把巧慧委員拉來當墊背」，直言什麼叫做忘恩負義呢？自答：「做人做成這樣，真的是忘恩負義」。貼文曝光後，網友紛紛留言開酸：「民眾黨除了是XX才能加入外，連黨主席都是背骨仔」、「臭不可聞的人性，哪有恩義存在」、「忘恩負義的人，能是什麼好人」、「在他眼裡只有利益」、「背骨昌並非浪得虛名」、「背骨仔的一生」。

原文出處：黃國昌遭打臉再扯「蘇貞昌騙神明」！周軒不忍揪「9年前這事」轟忘恩負義

