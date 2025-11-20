即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌昨（19）日爆料，「民進黨立委蘇巧慧曾鼓勵他選新北」，但遭蘇巧慧否認打臉。黃國昌今再指蘇巧慧「貴人多忘事」，還把矛頭延伸到她的父親、前行政院長蘇貞昌，稱蘇貞昌2018年為參選「連神明都敢騙」。對此，政治評論員周軒在臉書PO出一段，黃國昌當年在金山天龍宮力挺蘇貞昌選新北市長的影片。

黃國昌與鄭麗文昨日下午在新北市新莊酒店舉行「鄭黃會」，會中黃國昌稱蘇巧慧曾「鼓勵我參選」，結果遭蘇巧慧打臉，直言從未說過這種話。

廣告 廣告

快新聞／誰才貴人多忘事？黃國昌被蘇巧慧打臉扯「蘇貞昌騙神明」 周軒PO昔挺蘇影片

民進黨立委、新北市長熱門人選蘇巧慧。（圖／民視新聞資料照）

然而事件並未因此落幕。面對蘇巧慧的反擊，黃國昌今天再開砲，指蘇巧慧「貴人多忘事」，甚至酸她「自己講過的話自己都忘了」。火力還延伸到蘇巧慧的父親、前行政院長蘇貞昌。黃國昌指蘇貞昌2018年參選新北市長時「連神明都敢騙」，批他違背對神明的承諾參選新北市長。

快新聞／誰才貴人多忘事？黃國昌被蘇巧慧打臉扯「蘇貞昌騙神明」 周軒PO昔挺蘇影片

前行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝自蘇貞昌@臉書）

對此，政治評論員周軒在臉書發文批評黃國昌為了替自己選新北市長找台階，把蘇巧慧搬出來「背書」不成，昨天才被打臉，今天竟又把矛頭轉向蘇貞昌。周軒直言，黃國昌再把蘇貞昌扯出來談，只是更讓人看不起他，2018年黃國昌在神明面前支持蘇貞昌選新北市長，現在又說2018年是騙神明。

周軒也翻出2018年金山天龍宮的公開影片，指出當年黃國昌以時代力量主席身分出席活動時，公開稱讚蘇貞昌「我相信蘇院長以前在當台北縣老縣長任內的政績，大家是有目共睹。那這一次，為了新北市的發展，實在是看到蘇院長再出來拚，大家要挺蘇院長好不好？」





原文出處：快新聞／黃國昌再扯「蘇貞昌騙神明」！昔挺蘇影片曝光 周軒：看不起他

更多民視新聞報導

被打臉不認？蘇巧慧嗆「從沒要求誰選到底」 黃國昌：她貴人多忘事

朝野無共識！藍白力推公投綁大選 中選會：不希望像2018年選務亂象

韓國渡輪撞上無人島 船員「忙滑手機」釀禍遭逮捕

