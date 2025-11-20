黃國昌再爆料：蘇巧慧「兩組人」傳話鼓勵選到底 酸蘇貞昌連神明都騙

民眾黨立院黨團總召黃國昌。 圖：張良一 / 攝

有意參選2026新北市長的民眾黨主席黃國昌昨與國民黨主席鄭麗文會面，他爆料民進黨立委蘇巧慧私下透過管道鼓勵他「選到底」，但蘇受訪稱，她向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底。黃國昌今（20日）表示，蘇巧慧可能「貴人多忘事」，並又爆有兩組以上人來傳達過，還提到蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌2010年曾在神明前發誓不會再選，卻連神明都騙，大酸「如果連神明人民都一起騙了，這樣子可能就不好。」

黃國昌上午於立法院接受媒體聯訪，媒體提問，黃昨爆料蘇巧慧曾私下透過管道鼓勵他選到底，是什麼樣的管道？蘇巧慧否認曾透過管道鼓勵？黃國昌聽聞後，先是忍不住哈哈大笑，隨後稱，當然，參選就是每一個人的權利跟自由啦，不過他有一點驚訝，蘇可能「貴人多忘事」，「自己講的話，自己都忘了喔？」

黃國昌更爆料，「不是只有一組欸，兩組以上的人勒！」他說，聽到這樣的回應，不禁讓他回想到前台北縣老縣長蘇貞昌2010年在保安宮前面宣誓，雖然他對台北縣、也就是後來的新北市有滿滿的情感，但是他絕對不會選第三次。

黃國昌直言，那等到蘇貞昌後來再參選2018年新北市長，面對台灣社會質疑，連神明都敢騙，其實人民還是蠻重視政治人物的誠信，「如果連神明人民都一起騙了，這樣子可能就不好。」

